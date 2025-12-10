70 celebraciones locales con nuevos feriados en el próximo año

El Órgano Ejecutivo oficializó el nuevo calendario de feriados distritales para el 2026, publicado en Gaceta Oficial, dejando claro cuándo las oficinas públicas —tanto nacionales como municipales— cerrarán para que cada comunidad rinda homenaje a su propia raíz.

Más que un documento, es un mapa emocional del país: son más de 70 fechas, una para casi cada pueblo que tiene memoria, fe o historia que contar.

Un calendario con alma, no solo con números

El decreto amarra algo que la calle ya sabe desde siempre: nuestros santos, nuestras fundaciones y nuestras fiestas no se olvidan.



Y es que los feriados no se inventan en un escritorio, se sienten en la misa, en el pregón, en el desfilar de la banda y en el retumbar de los fuegos artificiales que anuncian que el pueblo está de fiesta.

Entre las fechas más sonadas para el 2026 se destacan:

6 de enero | Los Remedios en Chiriquí y Los Santos Reyes en Macaracas

| Los Remedios en Chiriquí y Los Santos Reyes en Macaracas 27 de febrero | Fundación del distrito de Colón

| Fundación del distrito de Colón 15 de agosto | Fundación de la ciudad de Panamá

| Fundación de la ciudad de Panamá 12 y 18 de septiembre | La Chorrera, Arraiján y Chame celebran sus orígenes

| La Chorrera, Arraiján y Chame celebran sus orígenes 30 de julio | Fundación del distrito de San Miguelito

| Fundación del distrito de San Miguelito 28 y 29 de septiembre | San Miguel Arcángel en Balboa, Boquerón y Atalaya

| San Miguel Arcángel en Balboa, Boquerón y Atalaya 9 de noviembre | Grito de Independencia de Santiago

| Grito de Independencia de Santiago 27 de diciembre | Fundación de Darién en La Palma

A esto se suman los clásicos de fe que mueven al país entero: San José, San Juan Bautista, Virgen del Carmen, Santa Librada, San Lorenzo e Inmaculada Concepción, entre otros que llenan calles y corazones.

No todo para, hay servicios que siguen en la batalla

Así como hay fiesta, hay responsabilidades que no descansan.

El decreto deja claro que si cae fin de semana no se pasa para lunes, y que ciertas instituciones deben mantenerse activas porque la vida sigue.

Entre ellas:

Hospitales, Minsa y CSS

Idaan, Bomberos, Sinaproc, Fuerza Pública

Metro, MiBus, Aeronáutica Civil, Tocumen

Aseo, ETESA, Aduanas y servicios en puertos y aeropuertos

Los bancos se regirán por Superintendencia de Bancos, cada uno con su propio ritmo.

2026 pinta para ser un año donde el país se detiene para recordar de dónde viene, para celebrar a quién cuida, bendice o fundó la tierra que hoy se camina.

No es solo un feriado, es identidad puesta en agenda.