50 tongos y más patrullas reforzarán seguridad en zonas calientes de Bocas

La provincia de Bocas del Toro recibirá en las próximas semanas 50 nuevos agentes de la Policía Nacional, junto a más patrullas que se sumarán al trabajo de vigilancia en distintos puntos del área.

El refuerzo fue confirmado por el ministro de Seguridad Pública, Frank Abrego, durante una gira por la provincia.

Explicó que los uniformados entrarán a las calles apenas se gradúen, en unos 15 días.

Los nuevos policías serán enviados a zonas donde se han reportado más problemas, sobre todo por hurtos en plantaciones, una situación que ha generado preocupación en varias comunidades bocatoreñas.

Durante la visita también se habló de la nueva sede policial en Changuinola. Las oficinas estarán en el antiguo edificio de Chiquita Panamá, un lugar que llevaba más de diez años cerrado y sin uso.

Sobre la Operación Odiseo, Abrego señaló que se han dado capturas y que la vigilancia se mantiene en barrios con mayor movimiento delictivo, como parte de los operativos que siguen activos en la provincia.

Otro tema que salió a relucir fue el cruce fronterizo con Costa Rica. Las autoridades trabajan para habilitar pasos peatonales y mejorar el flujo de personas, comercio y turismo en la zona.

En estas coordinaciones participan Migración, Senafront, Cancillería y el Ministerio de Salud, junto a la Gobernación de Bocas del Toro.