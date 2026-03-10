Nacional - 10/3/26 - 12:00 AM

Minsa: Esquema de vacunación se mantiene vigente frente a políticas externas

Por: Redacción Crítica -

El Ministerio de Salud (Minsa) reiteró este lunes que la reciente decisión adoptada en Estados Unidos de eliminar la obligatoriedad de algunas vacunas no tendrá ningún impacto en el esquema de vacunación que se aplica en Panamá.

La aclaración por parte del Minsa y el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), luego de que Estados Unidos eliminara la obligatoriedad de algunas vacunas.

La jefa del PAI, Itzel de Hewitt, explicó que la normativa anunciada en Estados Unidos establece que vacunas como la influenza, la covid-19, el rotavirus, la hepatitis A y B y la meningitis meningocócica continúan disponibles, pero ahora mediante un proceso de “toma de decisiones clínicas compartidas” entre médicos y padres de familia.

Enfatizó que en Panamá no se contempla realizar modificaciones al esquema vigente.

“Nosotros no vamos a cambiar nuestro esquema porque cada país es soberano en sus acciones de salud pública. En Panamá contamos con un programa sólido respaldado por la Ley No. 48 del 5 de diciembre de 2007, que regula el proceso de vacunación en la República de Panamá”, dijo Hewitt.

Te puede interesar

Minsa: Esquema de vacunación se mantiene vigente frente a políticas externas

Minsa: Esquema de vacunación se mantiene vigente frente a políticas externas

 Marzo 10, 2026
La Asamblea, con aumentos de funcionarios y excepciones de marcación, según Flores

La Asamblea, con aumentos de funcionarios y excepciones de marcación, según Flores

 Marzo 10, 2026
12 AÑOS DE CÁRCEL POR MANDAR A MUJERES A PROSTITUIRSE

12 AÑOS DE CÁRCEL POR MANDAR A MUJERES A PROSTITUIRSE

 Marzo 10, 2026
Cobre Panamá lanza 'Suma Tu Talento' y abre 1,000 puestos de trabajo para talento panameño

Cobre Panamá lanza 'Suma Tu Talento' y abre 1,000 puestos de trabajo para talento panameño

 Marzo 10, 2026
Ministra de Gobierno presenta ley para prohibir máscaras en protestas

Ministra de Gobierno presenta ley para prohibir máscaras en protestas

 Marzo 09, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza

¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Hombre es perseguido y acribillado a escasos metros de su casa en Arraiján

Hombre es perseguido y acribillado a escasos metros de su casa en Arraiján
Pistolero intercepta nicaragüense en Pan de Azúcar y lo mata

Pistolero intercepta nicaragüense en Pan de Azúcar y lo mata
Fuga en La Joya: Carlos Liguas Torobio escapó y lo atraparon

Fuga en La Joya: Carlos Liguas Torobio escapó y lo atraparon