Minsa: Esquema de vacunación se mantiene vigente frente a políticas externas

El Ministerio de Salud (Minsa) reiteró este lunes que la reciente decisión adoptada en Estados Unidos de eliminar la obligatoriedad de algunas vacunas no tendrá ningún impacto en el esquema de vacunación que se aplica en Panamá.

La aclaración por parte del Minsa y el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), luego de que Estados Unidos eliminara la obligatoriedad de algunas vacunas.

La jefa del PAI, Itzel de Hewitt, explicó que la normativa anunciada en Estados Unidos establece que vacunas como la influenza, la covid-19, el rotavirus, la hepatitis A y B y la meningitis meningocócica continúan disponibles, pero ahora mediante un proceso de “toma de decisiones clínicas compartidas” entre médicos y padres de familia.

Enfatizó que en Panamá no se contempla realizar modificaciones al esquema vigente.

“Nosotros no vamos a cambiar nuestro esquema porque cada país es soberano en sus acciones de salud pública. En Panamá contamos con un programa sólido respaldado por la Ley No. 48 del 5 de diciembre de 2007, que regula el proceso de vacunación en la República de Panamá”, dijo Hewitt.