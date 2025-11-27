500 mil cajas navideñas llegarán a 132 sitios, 28 nuevos

El presidente José Raúl Mulino anunció que el Gobierno pondrá en venta más de 500 mil cajas navideñas a $15 cada una.



En estas bolsas viene arroz, azúcar, sal, guandú y un jamón pícnic, una medida que busca darle un respiro económico a las familias en este cierre de año.

Óigase bien: 500,000 cajas navideñas para que ninguna mesa del pueblo panameño quede vacía”, dijo Mulino

Cajas navideñas a $15: el Gobierno paga más de la mitad

Mulino explicó que la caja —que trae comida de verdad, de la que llena y alcanza— costará solo $15, porque el Gobierno Nacional cubre el 55% del valor real.

“Buena comida, buen precio. El pueblo no va a pagar más de la mitad”, insistió.

El presidente incluso bromeó con el director de las Naviferias, Nilo Murillo, diciéndole frente a todos:

“La Navidad es del pueblo, no de los que especulan”

Mulino recalcó que las Naviferias no son un show político, sino un alivio real ante la subida de precios que el panameño ve todos los días.

“Hacemos todos los esfuerzos necesarios para que haya comida buena y a buen precio en la mesa del panameño. La Navidad es del pueblo, no de los que especulan”, dijo.

Este año las naviferias llegarán a 28 puntos nuevos, 132 sitios en todo Panamá, metiéndose incluso en islas y hasta en la comarca Emberá-Wounaan.



Un recorrido que apunta a donde la comida barata casi nunca llega.

Un diciembre diferente para miles de familias

Las cajas, según la planificación del Gobierno, llegarán a zonas urbanas, barrios populares, corregimientos rurales y comunidades que siempre quedan “de último” para todo.

La instrucción del presidente fue clara: rapidez, transparencia y distribución sin abuso ni favoritismos.

“El pueblo merece una Navidad tranquila, sin estar sufriendo por la comida”, afirmó Mulino.



