Abogada revela que Planells tenía línea directa con María Eugenia y otros magistrados

Si antes existía la sospecha de que Annette Planells tenía un informante de peso dentro del Tribunal Electoral (TE) y contacto directo con María Eugenia López de Arias, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ahora se habría confirmado.

Esto se desprende de las revelaciones que hizo la abogada Karisma Karamañites en el podcast de Metro Libre, donde puso en contexto las conversaciones que tuvo por WhatsApp con Planells, quien fue directiva de Foco y La Prensa, previo a presentar la demanda de inconstitucionalidad contra la candidatura del hoy presidente José Raúl Mulino.

Además, la abogada desveló que una de las vías de financiación del medio digital Foco sería la extorsión a políticos y empresas haciendo lo que en periodismo se conoce como "refritos", que no son más que buscar información vieja y darle un punto de actualidad.

La demandante relata que Planells supo de la inhabilitación del expresidente, Ricardo Martinelli, un día antes (3 de marzo de 2024). Dijo, además, desconocer quién le filtró el fallo del TE, decisión que dejó a los partidos Realizando Metas y Alianza huérfanos, ya que su máximo líder y claro ganador fue apartado, de la noche a la mañana, de su aspiración presidencial.

Hay que recordar que el fallo contra Martinelli no estuvo lejos de polémica, ya que se había avisado de que su caso iba a tomar la ruta de todos los candidatos en contienda que fueran impugnados, es decir, iba a tener una primera instancia, pero el caso del entonces aspirante presidencial se decidió entre los magistrados Eduardo Valdés, Luis Guerra y Alfredo Juncá, en una deliberación que les tomó un par de horas, en lo que debía ser la segunda instancia y, por consiguiente, dejaron a RM sin el legítimo derecho de apelación.

La demandante afirma que la entonces directiva de Foco, Planells, le consultó su opinión como abogada sobre la decisión del TE de nombrar a Mulino candidato presidencial. Ella consideraba que los magistrados del TE debían deliberar esa candidatura, pero su jefa pensaba que la "Corte era la vía".

Planells quiso más información y llamó a un abogado, no identificado; además, se puso en contacto con Valenzuela, quien en ese momento estaba en Colombia, según señaló.

Luego, Carlos Ernesto González, uno de los abogados de la firma Morgan y Morgan, se contactó con ella y le facilitó el modelo que la abogada debía seguir para redactar su demanda de inconstitucionalidad, dijo.

"El tiempo apremia", fue la respuesta que González le dio a la demandante cuando esta le preguntó por las idoneidades de los otros abogados que le habían prometido que la iban a acompañar en esta aventura en el palacio Gil Ponce.