53 empresas pujan por venderle $198.8 millones en medicinas a CSS

Un total de 53 empresas participaron ayer de la convocatoria de precio único para el suministro, almacenamiento, transporte y entrega según necesidad y a requerimiento de medicamentos y soluciones de nutrición parentales, efectuado por la Caja de Seguro Social (CSS), a través de la Dirección Nacional de Compras.

Se trata de la Licitación Pública N° 01-2022, primera convocatoria que comprende 404 renglones cuyo valor está por el orden de 198 millones 874, 450,36 dólares.

En este Acto Público las diferentes empresas presentaron sus propuestas en sobres y cajas cerradas, además aportaron los requisitos documentados en formato digital (USB), que contiene la propuesta ajustada al pliego de cargos y especificaciones técnicas, incluyendo el precio ofertado y la fianza de propuesta.

Las empresas que participaron fueron: Qualipharm Panamá, Denti-Clínica, Compañía Astor, Promoción Médica, Internacional Bio Farmaceutica, Pharma Alliance, Sektasa Corp., Laboratorios Palm, MCM, Pharma Health Corp., Reprico, Medivita, Lanco Medical Group, Serfrasa, Mediequipos, Gold Smith International, Lifar, Bio Plus Care Panamá, Distribuidora Cabadi, Medimex, Geomedic Pharmaceutica, CG de Haseth & Cía, Panamed, Droguería e Importadora Alemana, Imedesa, Leterago, US Pharmacy Systems, Inc., Seven Pharma Panamá, Corp. Impa-Doel, Droguería Ramón González Revilla, Baxter, DMD Panamá, Droguería Saro, World Pharmaceutical, Vitalis de Panamá, Apotex Panamá, Menatar, Distribuidora Profarma, Imedicasa, Laboratorios Rigar, Laboratorios Jayor Panamá, Representaciones Celmar, Pharma Chinique, Nutrimed Panamá, Inter-Pharma, Inversiones Tagore Panamá, Imports Dos Reis, Inversiones y Servicios Nacionales, Pisa Farmacéutica, Pisa Farmacéutica Asociación Pharma Trade, Vesalius Pharma.