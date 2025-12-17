Nacional - 17/12/25 - 02:02 PM

Caos y cierre inesperado en el Rommel: una mala decisión pagada por cientos

Un agente policial, al interpretar que un joven con discapacidad quería colarse, le ordenó irse hacia atrás. El joven reaccionó con furia.

 

Por: Redacción / Crítica -

Lo que debía ser una jornada ordenada para que la gente pudiera comprar jamones del IMA en la Naviferia en el Rommel Fernández, terminó en confusión, golpes y frustración colectiva.

En medio de esa fila, un joven con discapacidad, visiblemente alterado, intentó acercarse a su madre, quien se encontraba justo en la entrada.

Un agente policial, al interpretar que el joven quería colarse, le ordenó irse hacia atrás. La madre explicaba que solo buscaba reunirse con ella, pero la situación se salió de control. 

El joven, descompensado, agredió al uniformado, lo que obligó a la intervención de más policías.

Cuando finalmente se percataron de que el joven tenía una condición especial, fue dejado en el piso para tranquilizarlo. Sin embargo, al intentar levantarse nuevamente para buscar a su madre, volvió a producirse un forcejeo, dejando al agente de la entrada sin saber cómo actuar ante una situación que claramente requería personal capacitado, no fuerza.

Ante la situación, se tomó la decisión de cerrar completamente las puertas, dejando a cientos de personas fuera, muchas de ellas con horas bajo el sol. 

La explicación oficial fue que “se habían acabado los jamones”, pero el propio personal del lugar afirmaba que aún quedaban unidades. ¿A quién creerle?

En el sitio, las personas se quejaron de que no hubo diálogo, no hubo reorganización de filas, no hubo intento de calmar los ánimos. Solo cerraron y punto.

Personas que pasaron horas haciendo la fila indicaron que no se puede responder con represalias colectivas ante un error operativo

Se necesita organización, empatía y personal idóneo. Puerta grande para entrar, puerta pequeña para salir, filas bien distribuidas y funcionarios preparados para tratar con personas con discapacidad, indicaron.

La ciudadanía espera que el IMA corrija los errores y se haga una nueva naviferia en el lugar. 

 

