Auditoría de la mina arrancó y será pública: MiAmbiente promete informes

Así lo explicó el Ministerio de Ambiente, dejando claro que esta vez los informes no se quedarán engavetados.

 

El Gobierno asegura que la auditoría integral a la mina ya está en marcha y que la información se irá publicando sin ocultar nada.

Así lo explicó el Ministerio de Ambiente, dejando claro que esta vez los informes no se quedarán engavetados.

Según lo informado, los términos de referencia para la auditoría fueron elaborados de manera conjunta entre varias instituciones del Estado, incluyendo el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Comercio e Industrias, con apoyo técnico especializado. 

El objetivo fue claro: unificar criterios y realizar una sola auditoría integral, que revise de fondo lo ambiental, lo técnico y lo administrativo.

El ministro Juan Carlos Navarro ya había adelantado que el proceso sería totalmente transparente, y esa promesa comenzó a cumplirse. 

Desde ayer, el primer informe de auditoría ya está publicado en el sitio web oficial del Ministerio de Ambiente, disponible para que cualquier ciudadano lo revise.

Las autoridades explicaron que este proceso no es inmediato, porque se trata de una revisión compleja.

La auditoría completa podría tardar entre tres y cuatro meses más, y durante ese tiempo se seguirán publicando los informes de manera periódica, sin esperar a que todo termine para informar al país.

Desde MiAmbiente recalcaron que la ciudadanía será informada paso a paso, y que el compromiso es no maquillar resultados ni suavizar hallazgos, entendiendo que el tema minero golpeó fuerte la confianza de la gente y sigue siendo una herida abierta.

Hoy, más que discursos, la presión está en cumplir: publicar, explicar y asumir responsabilidades. La auditoría ya empezó y ahora el país está mirando.

