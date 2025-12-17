Antes criticaban, hoy disfrutan: "Bolo" le tira a diputados por autos y escoltas

El contralor dijo que el Estado se ahorraría $2 millones al mes si se elimina el 20/20, una figura que le da $20 mil a cada diputado.

“Aprenden rápido”, ironizó el contralor Anel Flores al asegurar que en la Asamblea Nacional hay diputados que cuando eran candidatos criticaban la asignación de autos y escoltas, pero hoy disfrutan de esos beneficios, incluido el 20/20.

Flores señaló que esos mismos diputados son los que tienen ansias de seguir nombrando gente, porque mantienen compromisos políticos, recordando que la Asamblea es un ente político.

El contralor explicó que el 20/20 consiste en la asignación de $20 mil por diputado, con los que pueden nombrar hasta 20 personas dentro de la Asamblea. Indicó que se han detectado alrededor de mil personas nombradas bajo esta figura.

Afirmó que es partidario de eliminar el 20/20, ya que el Estado se ahorraría $2 millones mensuales en planilla.

“En la Asamblea hay 3 mil funcionarios, fuera del 20/20. Hay de todo: abogados, ingenieros y hasta astronautas”, cuestionó.

Flores advirtió que se acabó el relajo y anunció una resolución para eliminar las firmas como método de verificación de asistencia.



“El que no marca, no cobra”, sostuvo, señalando que esto ya fue comunicado al presidente de la Asamblea.

El contralor espera que a partir del 1 de enero disminuya el número de nombramientos, al tratarse de personal no permanente.

Indicó que la planilla de la Asamblea, que actualmente ronda los $7.1 millones, debería reducirse a $5 millones, y aseguró que tiene la autoridad para frenar el despilfarro, aunque aclaró que debe hacerse con cuidado y balance institucional, ya que no puede despedir personal directamente.