Don Bosco celebrará su Desfile de la Mágica Navidad este 21 de diciembre

El desfile iniciará a las 5:00 p.m., partiendo desde la iglesia Santa Rita de Casia, recorriendo la vía Boulevard.

 

El corregimiento de Don Bosco se llenará de alegría, color y espíritu navideño este domingo 21 de diciembre, con la realización del Desfile de la Mágica Navidad, una actividad pensada para el disfrute de toda la familia y el fortalecimiento de la convivencia comunitaria.

El desfile iniciará a las 5:00 p.m., partiendo desde la iglesia Santa Rita de Casia, recorriendo la vía Boulevard, continuando por la vía Rodolfo Aguilera (Teremar), hasta culminar en el parque de La Riviera.

Durante el recorrido, los asistentes podrán disfrutar de carros alegóricos con motivos navideños, bandas musicales interpretando villancicos y canciones tradicionales, así como la presencia de personajes emblemáticos de la Navidad, como Santa Claus y la Señora Claus, que llenarán de ilusión a niños y adultos.

Al finalizar el desfile, en el parque de La Riviera, se instalará una tarima con presentaciones artísticas, donde participarán grupos de baile del corregimiento y artistas nacionales, ofreciendo un espectáculo lleno de música y alegría para cerrar la noche.

Como parte de esta celebración, la comunidad está invitada a participar activamente en el desfile junto a sus mascotas. Las personas interesadas pueden realizar su inscripción llamando al 6216-1462.

El Desfile de la Mágica Navidad promete ser una noche especial para compartir en familia, reforzar los valores de paz, amor y unión, y hacer brillar las principales calles del corregimiento de Don Bosco con el verdadero espíritu de la Navidad.

