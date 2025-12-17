Nacional - 17/12/25 - 02:49 PM

Corte en candela: López vuelve al ojo del huracán por chats con Planells

Diversas acusaciones de presunta corrupción han sido expuestas en el ámbito político y judicial contra la presidenta de la Corte María Eugenia López.

 

Por: Redacción / Crítica -

Diversas acusaciones de presunta corrupción han sido expuestas en el ámbito político y judicial contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López.

La gestión de la actual presidenta de la Corte atraviesa un período de creciente escrutinio público, en medio de denuncias y cuestionamientos que han reactivado el debate sobre la transparencia, la independencia judicial y el manejo de los recursos públicos dentro del Órgano Judicial.

El debate se ha intensificado tras las recientes declaraciones de Karisma Karamañites y la difusión en redes sociales de denuncias sobre presuntas irregularidades en fallos de alto perfil, lo que ha reavivado dudas sobre la credibilidad y la comunicación institucional del Órgano Judicial.

El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, advirtió que es necesario diferenciar entre los debates mediáticos y aquellos que, dentro del sistema de justicia, deben cumplir parámetros formales para tener efectos legales.

No obstante, sostuvo que el silencio institucional frente a cuestionamientos públicos profundiza la desconfianza ciudadana.

Araúz señaló la falta de vocería institucional capaz de responder a los cuestionamientos públicos, explicar decisiones sensibles y aclarar hechos que afectan la imagen del sistema judicial.

Por su parte, el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal advirtió sobre la gravedad de publicaciones que denuncian la supuesta existencia de una organización criminal dedicada a la extorsión y el chantaje, que podría haber incidido en decisiones judiciales de alto perfil, y urgió la conformación de una comisión investigadora especial.

Además, recordó que el período de María Eugenia López al frente de la Corte está por terminar, lo que podría traer nuevos aires al Órgano Judicial.

López también ha enfrentado denuncias ante la Asamblea Nacional por presuntos delitos de falsedad documental, fraude y delitos contra la administración pública, así como cuestionamientos por la contratación de un vehículo blindado y el incremento salarial que elevó el salario de los magistrados a 14 mil dólares mensuales, en medio de una difícil situación económica para el país.

