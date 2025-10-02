8 equipos panameños rumbo a la Olimpiada Mundial de Robótica

En una intensa competencia nacional, en la que participaron 204 equipos integrados por 577 estudiantes de colegios oficiales y particulares de todo el país, fueron seleccionados los ocho equipos que representarán a Panamá en la Olimpiada Mundial de Robótica (WRO), que se celebrará en Singapur, en noviembre próximo.

El viceministro Administrativo de Educación, Roberto Sevillano, destacó que cada año los equipos muestran mayor progreso, experiencia y preparación, lo que fortalece la representación panameña en este certamen internacional.

Durante la actividad, Luis David Battikh, del Colegio San Vicente de Paul de Veraguas, compartió su testimonio: “Gracias a mi fe hoy tendré la oportunidad de representar a Panamá con mi equipo en Singapur. Siempre mantuve mi crucifijo en mi abrigo y gracias a él salimos victoriosos”.

Equipos ganadores que viajarán a Singapur:

Misiones Robóticas (Primaria) – Colegio Visión del Saber

Equipo Asimov Echo : Jorge Amat, Rafael López y Naid Martínez.

– Colegio Visión del Saber Equipo : Jorge Amat, Rafael López y Naid Martínez. Misiones Robóticas (Junior) – Panama Christian Academy

Equipo Eco Rover : Carlos Liu Tan y Johan Zhuo Pan.

– Panama Christian Academy Equipo : Carlos Liu Tan y Johan Zhuo Pan. Misiones Robóticas (Senior) – Colegio Visión del Saber

Equipo Asimov Tango : Braulio Robles, Luis Jiménez y Alexander Ortega.

– Colegio Visión del Saber Equipo : Braulio Robles, Luis Jiménez y Alexander Ortega. Futuros Innovadores (Primaria) – Colegio Visión del Saber

Equipo Asimov Juliet : Ana Jiménez, Zoe Murillo y Abdielys Batista.

– Colegio Visión del Saber Equipo : Ana Jiménez, Zoe Murillo y Abdielys Batista. Futuros Innovadores (Junior) – Colegio The Oxford School

Equipo Xplorbot : Santiago González y Paula Castillo.

– Colegio The Oxford School Equipo : Santiago González y Paula Castillo. Futuros Innovadores (Senior) – Colegio Real de Panamá

Equipo Royal Lions : Eva Quintero, Erick Díaz y Eric Barrios.

– Colegio Real de Panamá Equipo : Eva Quintero, Erick Díaz y Eric Barrios. Deportes Robóticos – Colegio San Vicente de Paul

Equipo SDLG 1 : Luis Battikh, María Vásquez y Jenedith Tenorio.

– Colegio San Vicente de Paul Equipo : Luis Battikh, María Vásquez y Jenedith Tenorio. Futuros Ingenieros – Centro Cultural Chino Panameño Sun-Yat-Sen

Equipo VizDriver: Carlos Ho, Aislinn Chawla y Alexis Palacio.

El padre de familia Danilo Ortega felicitó al Ministerio de Educación, a la Fundación Fundesteam y a todos los que colaboran en el impulso de estas iniciativas, exhortando a los padres a seguir apoyando a sus hijos en el desarrollo de proyectos que fortalecen su aprendizaje integral.

La competencia fue un éxito gracias a la creatividad, perseverancia, habilidades en programación y diseño demostradas por los estudiantes, quienes confirmaron que la innovación y el trabajo en equipo son claves para alcanzar grandes objetivos.

En la Olimpiada Mundial de Robótica 2025, que se llevará a cabo en Singapur del 26 al 28 de noviembre, participarán más de 90 países.