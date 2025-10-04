800 casos de cáncer de próstata se detectan cada año en Panamá

Alrededor de 800 casos nuevos de cáncer de próstata se detectan cada año en Panamá, lo que ubica esta enfermedad como una de las primeras causas de muerte en hombres mayores de 40 años, informó la Caja de Seguro Social (CSS).

Ramón Rodríguez Lay, especialista en urología de la Caja de Seguro Social (CSS), explicó que a partir de los 40 años, los varones deben realizarse el examen de la próstata y, en caso de antecedentes familiares con cáncer de este tipo, el paciente requiere de una evaluación anual.

“Si presenta estos antecedentes familiares, usted tiene diez veces más probabilidades de tener cáncer de próstata, y esta es una enfermedad que, si es detectada a tiempo, la podemos tratar, pero todo depende de usted”, manifestó Rodríguez.

El especialista agregó que existen métodos confiables para detectar el cáncer de próstata, entre ellos la prueba de tacto rectal y la prueba de antígeno prostático, conocida como PSA.

Además de estas dos pruebas, la CSS cuenta con un equipo de última generación para obtener diagnósticos oportunos y más precisos para detectar esta enfermedad.

La clave para reducir la mortalidad por cáncer es la detección temprana, por lo que la institución exhorta a la población a realizarse anualmente su examen.