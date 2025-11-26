AAUD: Activarán operativos de limpieza para combatir la basura navideña

La producción de basura en la Ciudad de Panamá se duplica durante la Navidad y el fin de año, pasando de un promedio diario de 1,500 a 3,000 toneladas. Esta cifra puede variar, pero es un aumento significativo que pone a prueba la capacidad de recolección.

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) activará una serie de operativos de limpieza para manejar y disponer adecuadamente los residuos en los 26 corregimientos del distrito capital. En este esfuerzo colaborará la Dirección de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Panamá.

Las acciones incluyen aumentar el pie de fuerza con más equipos, mayor frecuencia de recolección y mayor cobertura.

De acuerdo con cifras de la Dirección de Operaciones, el Relleno Sanitario de Cerro Patacón está recibiendo entre 2,600 y 2,900 toneladas diarias de residuos, lo que representa una mayor demanda para las cuadrillas de trabajo.

En su mayoría, los desechos son de tipo residencial, como muebles, línea blanca, electrodomésticos e incluso escombros de construcción. Estos pueden ser retirados por los equipos de la AAUD durante los operativos de limpieza o solicitados a través del 311.

A través de las redes sociales de la institución se anunciará la programación de estos operativos, cuyo objetivo principal es prevenir la disposición inadecuada de residuos en terrenos baldíos, cauces de ríos, quebradas y otros espacios públicos.

