Nacional - 26/11/25 - 12:23 PM

AAUD: Activarán operativos de limpieza para combatir la basura navideña

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) activará una serie de operativos de limpieza para manejar y disponer adecuadamente los residuos en los 26 corregimientos del distrito capital.

 

Por: Redacción / Web -

La producción de basura en la Ciudad de Panamá se duplica durante la Navidad y el fin de año, pasando de un promedio diario de 1,500 a 3,000 toneladas. Esta cifra puede variar, pero es un aumento significativo que pone a prueba la capacidad de recolección.

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) activará una serie de operativos de limpieza para manejar y disponer adecuadamente los residuos en los 26 corregimientos del distrito capital. En este esfuerzo colaborará la Dirección de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Panamá

Las acciones incluyen aumentar el pie de fuerza con más equipos, mayor frecuencia de recolección y mayor cobertura.

De acuerdo con cifras de la Dirección de Operaciones, el Relleno Sanitario de Cerro Patacón está recibiendo entre 2,600 y 2,900 toneladas diarias de residuos, lo que representa una mayor demanda para las cuadrillas de trabajo.

En su mayoría, los desechos son de tipo residencial, como muebles, línea blanca, electrodomésticos e incluso escombros de construcción. Estos pueden ser retirados por los equipos de la AAUD durante los operativos de limpieza o solicitados a través del 311.

A través de las redes sociales de la institución se anunciará la programación de estos operativos, cuyo objetivo principal es prevenir la disposición inadecuada de residuos en terrenos baldíos, cauces de ríos, quebradas y otros espacios públicos.
 

Te puede interesar

AAUD: Activarán operativos de limpieza para combatir la basura navideña

AAUD: Activarán operativos de limpieza para combatir la basura navideña

 Noviembre 26, 2025
¡La Navidad llega a Panamá! Encendido simultáneo de Luces este domingo

¡La Navidad llega a Panamá! Encendido simultáneo de Luces este domingo

 Noviembre 26, 2025
Nuevo hospital Manuel Amador Guerrero abrirá sus puertas el 5 de diciembre

Nuevo hospital Manuel Amador Guerrero abrirá sus puertas el 5 de diciembre

 Noviembre 26, 2025
Panamá en alerta por lluvias intensas y tormentas hasta el viernes

Panamá en alerta por lluvias intensas y tormentas hasta el viernes

 Noviembre 26, 2025
Panamá pega duro en Abu Dhabi y cierra Mundial de Jiu-Jitsu con nivel y respeto

Panamá pega duro en Abu Dhabi y cierra Mundial de Jiu-Jitsu con nivel y respeto

 Noviembre 26, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Los chats que queman: así se cayó el plan para tumbar candidatura de Mulino

Los chats que queman: así se cayó el plan para tumbar candidatura de Mulino
Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave

Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave
Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora

Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora
La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito

La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí