AAUD defiende contrataciones por emergencia en San Miguelito

El administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, informó este jueves que ninguna de las empresas contratadas para la recolección de desechos en el distrito de San Miguelito cuenta con el refrendo de la Contraloría General de la República.

Entre las compañías mencionadas figuran Volquetes Unidos de Panamá, Equipos y Volquetes Panamá Este, Grupo de Contratistas Internacional, Bicani Holding, Centenario Don Jon, Relleno Transporte y Equipo y Voltran.

Moreno explicó que la AAUD está aplicando el artículo 79 de la Ley 22 de Contrataciones Públicas, el cual permite realizar contrataciones excepcionales ante situaciones de urgencia evidente, imprevista e impostergable, como la crisis sanitaria que enfrenta San Miguelito.

Detalló que la inversión total destinada para atender la emergencia asciende a 594,371.94 dólares, de los cuales 587,381.84 dólares corresponden al alquiler de equipos, 6,847 dólares a alimentación del personal operativo y voluntarios, y 192.60 dólares a gastos varios.

El funcionario reiteró que la cantidad de basura acumulada en las calles supera los niveles normales, lo que obligó a una respuesta inmediata.

“No podíamos cruzarnos de brazos. Teníamos que ayudar a los más de 280 mil residentes del distrito de San Miguelito”, sostuvo Moreno.

La AAUD comenzó a apoyar la recolección de desechos en el distrito desde el 1 de enero, tras una solicitud del presidente de la República para enfrentar la emergencia. Sin embargo, no fue sino hasta el 19 de enero cuando la institución asumió el control definitivo del servicio, coincidiendo con el vencimiento del contrato de la empresa Revisalud.

Las declaraciones del administrador se dieron durante su comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, donde respondió un cuestionario de 26 preguntas relacionadas con la gestión de la recolección de basura en distintas regiones del país.

Durante su intervención, Moreno advirtió que uno de los principales obstáculos de su administración es el recorte presupuestario aplicado a la institución, ya que de 99.2 millones de dólares solicitados, solo se le recomendaron 66.7 millones, lo que limita la ejecución de varios programas, especialmente la compra de equipos necesarios para atender la crisis de desechos sólidos.