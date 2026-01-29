Abogado de Martinelli recalca legalidad de donaciones políticas de 2009

El abogado Carlos Carrillo, integrante del equipo legal que representa al expresidente Ricardo Martinelli en el juicio por el caso Odebrecht, reiteró que las únicas vinculaciones atribuidas a su cliente dentro del proceso judicial corresponden exclusivamente a donaciones políticas recibidas en el año 2009.

Carrillo explicó que dichos aportes, que son lícitos, han sido utilizados como el principal elemento con el que se intenta relacionar a Martinelli con los hechos investigados en el caso Odebrecht, pese a que no constituyen una prueba directa de participación en las operaciones cuestionadas.

“Esas son donaciones políticas que, tal y como lo señaló la declarante el martes, Yara Campos, son lícitas y estaban debidamente registradas”, reiteró el defensor.

El abogado destacó además que durante su comparecencia, el perito Antonio Lim, testigo presentado por la fiscalía, volvió a hacer referencia a la existencia de donaciones políticas, sin aportar elementos adicionales que fortalezcan la acusación.

No obstante, Carrillo subrayó que el propio contenido del peritaje se limita a describir dichos aportes económicos y no establece nexos que permitan vincular de forma directa al expresidente Ricardo Martinelli con las operaciones principales del caso Odebrecht.

En relación con las donaciones, la testigo Yara Campos explicó ante el tribunal que tanto en 2009 como en 2014, la legislación electoral panameña permitía recibir contribuciones en cualquier periodo, ya fuera para campañas políticas o para el funcionamiento regular de los partidos. Precisó que la única exigencia establecida por la norma era el registro de las donaciones, sin restricciones adicionales sobre el momento en que podían ser recibidas.

Mientras tanto, la jornada judicial estuvo marcada por nuevas dificultades para la fiscalía, que no logró presentar al testigo Olmedo Méndez, viéndose obligada a recurrir nuevamente al perito Antonio Lim para continuar con la audiencia.