Expocomer arranca con 600 empresas y mueve más de $200 millones

La feria comercial más grande del país volvió a prender motores. Este martes, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, en representación del mandatario José Raúl Mulino, inauguró la versión 42 de Expocomer, evento que reúne a empresarios de distintas partes del mundo bajo un mismo techo.

Durante tres días, el Panama Convention Center será el punto de encuentro de 600 empresas expositoras, delegaciones de 30 países y unas 15 misiones comerciales internacionales, que llegaron al país con la mira puesta en hacer negocios y abrir mercado.

La inauguración también contó con la presencia de ministros y viceministros de Estado. Las autoridades recorrieron los pabellones donde se desarrollan cinco ferias simultáneas: Expocomer, Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Eléctrica Internacional Panamá y Expo Tech, todas organizadas por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

En medio del acto se proyectó un mensaje del presidente Mulino, quien se encuentra en Chile participando en la toma de posesión del nuevo mandatario de ese país. Desde allá, el gobernante resaltó que Panamá mantiene un sistema bancario sólido y una economía que crece por encima del 4% anual, condiciones que —según dijo— siguen atrayendo inversión extranjera.

El mandatario también destacó que la inversión es la que mueve la economía, porque genera oportunidades y fortalece el consumo de la gente. A su juicio, ese círculo económico debe avanzar sin trabas que frenen el desarrollo.

Mulino aprovechó para invitar a los empresarios internacionales a mirar a Panamá como una plataforma para hacer negocios, destacando su complejo marítimo y logístico, considerado uno de los más eficientes del continente.

Por su parte, el ministro Orillac señaló que realizar varias ferias al mismo tiempo demuestra la intención de fortalecer sectores clave de la economía, promover la inversión y abrir más oportunidades para las empresas que participan.

Las exposiciones organizadas por la CCIAP no son poca cosa. Según datos del gremio, estas ferias generan más de 200 millones de dólares en transacciones comerciales, además de una derrama económica cercana a los 45 millones de dólares y una ocupación hotelera que supera las 10 mil habitaciones durante los días del evento.