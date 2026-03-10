La Chorrera sigue a la espera de la construcción de tres nuevas escuelas

El Ministerio de Educación (MEDUCA) aún no ha fijado la fecha para someter nuevamente a licitación pública el diseño y construcción del nuevo centro escolar de El Arado, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Vicky Vergara, enlace regional de la Secretaría de Metas, informó que el primer acto fue declarado desierto debido a que las empresas concursantes no cumplían con lo establecido en el pliego de cargos.

Para la construcción de este colegio, el MEDUCA dispone de cinco hectáreas, las cuales fueron donadas por un particular.

Mientras que, para la construcción del nuevo centro educativo integral del corregimiento de Mendoza, también en el distrito de La Chorrera, se está a la espera de la selección de la empresa a la cual se adjudicará la obra.

Unas siete empresas participaron en el acto de licitación pública para diseño, desarrollo, aprobación de planos y construcción.

La información sobre el estatus en que se encuentran los trámites para la construcción de ambas escuelas fue suministrada por la Secretaría de Metas, durante la última reunión del Concejo Provincial de Representantes de Corregimiento.

Los trabajos de construcción del nuevo Centro de Educación Integral de Puerto del Mar, que se construye en el corregimiento de Puerto Caimito, se encuentran en los avances iniciales.