Nacional - 10/3/26 - 01:54 PM

Crisis en las comunidades de El Bijao y El Rascador por puente caído

Los moradores solicitan la pronta intervención de las autoridades ante la difícil situación que enfrentan.

 

Por: Thays Domínguez/Crítica -

Cansados de esperar por la reparación del único puente que los comunica con el resto de las comunidades vecinas, así se mantienen residentes de El Bijao y El Rascador, en la provincia de Los Santos.

Los residentes del área exigen la reparación de un puente que colapsó hace aproximadamente seis meses, luego de que durante la pasada temporada lluviosa equipos pesados utilizaran esta vía alterna tras el cierre de la carretera principal, provocando daños estructurales que terminaron con el desplome de la infraestructura.

El residente del sector, Eliecer Castro, explicó que desde entonces la comunidad enfrenta serias dificultades para movilizarse, ya que la estructura quedó totalmente inhabilitada, dejando prácticamente incomunicada a esta zona rural.

Castro destacó que se trata de un área altamente productiva, dedicada principalmente a la ganadería y a la producción de rubros como leche, maíz y otros cultivos, por lo que la falta de acceso vehicular está afectando directamente el traslado de la producción y el desarrollo económico de estas comunidades.

A esta situación se suma que estudiantes y trabajadores deben caminar varios kilómetros para poder salir del área, debido a que el puente permanece totalmente inhabilitado y representa un riesgo incluso para quienes intentan cruzarlo a pie.

Los residentes, reunidos este martes en el área donde en otrora hubo un puente, indicaron además que, aunque existe conocimiento del problema por parte de autoridades locales, la comunidad sigue a la espera de una solución concreta, especialmente antes de la llegada de la próxima temporada de lluvias.

Finalmente, hicieron un llamado urgente al Ministerio de Obras Públicas y a las autoridades santeñas para que se atienda esta problemática, recordando que esta vía es fundamental para la movilidad de los residentes y para la actividad agrícola y ganadera que sostiene a estas comunidades rurales.

