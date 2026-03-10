Condenan a 25 años de cárcel a panameño por feminicidio de costarricense

Un ciudadano panameño fue condenado a 25 años de prisión por el feminicidio de una ciudadana costarricense, un hecho ocurrido en octubre pasado en la localidad de Punta Arenas, Costa Rica, informaron fuentes oficiales.

El hombre, de 30 años de edad, confesó el delito y la sentencia es producto de un acuerdo de pena que fue validado por un tribunal de garantías en la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, de acuerdo con el Ministerio Público (MP, Fiscalía).

La fuente judicial recordó en un comunicado difundido en las últimas horas que el 25 de octubre de 2025 fue hallado el cuerpo de la mujer dentro del baño de una empresa de hospedaje, ubicado en Punta Arenas, Golfito, en Costa Rica, y que la necropsia indicó que la víctima perdió la vida a consecuencia de asfixia mecánica.

“Una vez cometido el hecho, el responsable, un ciudadano panameño, se dio a la fuga y es capturado en la provincia de Chiriquí el 29 de octubre de 2025, por lo cual, por ser nacional de nuestro país, no fue extraditado al lugar de origen de la causa, y fue investigado y sancionado por leyes nacionales, dijo la Fiscalía.

La Fiscalía de Panamá no identificó a la víctima, solo se refirió a ella como “una mujer extranjera nacional de costarricense”, ni tampoco al sentenciado por este caso.

Según reportes de octubre pasado de la prensa costarricense, la víctima hallada en el baño de una empresa de hospedaje en Punta Arenas ese mismo mes era una nicaragüense de 35 años, y el sospechoso feminicida era su expareja sentimental, de apellido González, de 38 años, quien había huido a Panamá tras el crimen.