Abogados cuestionan ausencia de testigos protegidos en New Business

Prestigiosos abogados panameños han cuestionado el trabajo de los fiscales del caso New Business, y de la jueza Baloísa Marquínez; en particular por sus evasivas para que los abogados de la defensa contrainteerroguen a los testigos protegidos de la parte acusadora.



Bien claro en este sentido fue el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, en una entrevista concedida a TVN.



"El tema de los testigos protegidos implica responsabilidades", explicó Araúz. "No se trata de que personas de forma anónima participen en el proceso sin que la contraparte tenga el derecho a someterlos al cuestionamiento, y esto es un tema que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre la necesidad de que la defensa ejerza su derecho de cuestionar y repreguntar".



Araúz insistió en que el MP tiene una responsabilidad muy clara en este sentido. "Son sus testigos y tienen que garantizar en todo momento que estén dispuestos a ser sometidos a esos cuestionamientos que le corresponde a la defensa. El carácter de protegido no quiere decir que es oculto. No quiere decir que pasa inadvertido al sometimiento del contradictorio.

Forzosamente tienen que estar ahí, y es una responsabilidad del MP que en todo momento estuvieran presentes", destacó Araúz.



"Desde mi perspectiva yo creería que ha sido una omisión que en el primer momento no estén allí sentados. El MP es quien está sosteniendo las acusaciones y que debe dar los elementos de una forma muy fluida a la juez".



Por otro lado, el abogado y analista estratégico Irving Maxwell escribió twitter una lista de 10 debilidades del caso New Business. Estas son:

1. Se basa principalmente en delaciones premiadas y acuerdos de colaboración eficaz para cerrar acuerdos de pena.

2. El colaborador eficaz debe acudir a la audiencia a ratificar su dicho, pero solapan esa obligación bajo la figura del testigo protegido.

3. Parece que la Fiscalía pretende jugar con las cartas marcadas.

4. Si hay lesión patrimonial debe haber autoría de la Contraloría General que lo certifique.

5. Un factor a considerar es si hubo o no Due Diligence en las transacciones. De lo contrario, los bancos no deben quedar al margen.

6. La fiscalía demuestra hasta hoy un cierto desconocimiento de la parte civil y corporativa del proceso. También de cómo operan las firmas.

7. Si los dineros utilizados provienen de fondos estatales, estamos en presencia de peculado. El supuesto lavado de activos depende de que se demuestre lo primero. No veo eso.

8. Parece pelea de tigre suelto con burro amarrado.

9. El orígen ilícito de los fondos debe ser demostrado con mayor precisión y solvencia por el MP.

10. La carga de la prueba está invertida, pero tampoco veo que se dé paso a las explicaciones y elementos exculpatorios. El sistema se basa en la "Presunción de Culpabilidad".

Otros abogados intercambiaron opiniones ayer en Twitter, y coincidieron en que deben estar ahí. "



"Testigos no comparecen. ¿Queremos justicia? Son testigos, no imputados. ¿Deben auxiliar a la justicia? ¿Probabilidades estadísticas de tantas ausencias justificadas?", tuiteó Carlos Barsallo.



En esto coincidió el exdefensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada: "Aunque la audiencia se desarrolla bajo las reglas del viejo sistema de justicia penal y sus declaraciones han sido receptadas, lo cierto es que su práctica, el cumplir con el contradictorio y la inmediación, permite a la Juez y a la ciudadanía una justa valoración del testimonio".



Pedro Sittón añadió: "La jueza debe conminar la asistencia de los testigos, sobre todo los protegidos. El contradictorio no es una cuestión sólo constitucional sino convencional. Mal anda quien sin justicia manda".



Ante esto, Tejada replicó: "Coincido que deben localizarse y conminar la asistencia de testigos y sobre todo los protegidos. En litigio penal, por sus implicancias y para una valoración correcta, se debe atender el principio de contradicción y derecho de defensa".

