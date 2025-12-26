Nacional - 26/12/25 - 12:00 AM

Aduanas recauda $1,300,99 millones en el 2025

Por: Redacción Crítica -

La Autoridad Nacional de Aduanas cerró el 2025 con un incremento en sus recaudaciones, por un valor de $1,300.99 millones de dólares, lo que representa un 5% más que el período anterior.

Sheila Hernández, asesora del despacho superior, brindó un balance de las cifras de este año y señaló que los resultados responden a los operativos y el fortalecimiento de los controles aduaneros.

Entre esos operativos, Hernández habló específicamente de “Navidad sin Contrabando”, realizado del 15 de octubre, con el que se alcanzaron cifras en incautaciones que superan los dos millones 597 mil 371 balboas.

Dijo que en el tema de propiedad intelectual, se llevaron a cabo 52 retenciones de mercancías falsificadas; en estos operativos también se retuvieron licores y mercancías variadas.

Además, adelantó que en el 2026 se continuará con el seguimiento a los recintos marítimos. Destacó que se hará apoyada en la Declaración Conjunta con países de la Unión Europea, Francia, Bélgica, Países Bajos, para fortalecer el intercambio de información e inteligencia.

Además, prevé darle continuidad a las acciones en las terminales portuarias para fortalecer la seguridad y la inauguración del Programa de Integración Logística Aduanera en la frontera de Panamá y Costa Rica.

Te puede interesar

Por quemar basura, la Navidad acabó en sangre: un muerto y dos heridos

Por quemar basura, la Navidad acabó en sangre: un muerto y dos heridos

 Diciembre 25, 2025
Conato en restaurante de Marbella, pero bomberos lo controlaron

Conato en restaurante de Marbella, pero bomberos lo controlaron

 Diciembre 25, 2025
Darién en alerta: Senafront neutraliza minas y frena red criminal

Darién en alerta: Senafront neutraliza minas y frena red criminal

 Diciembre 25, 2025
Mulino felicita a “Tito” Asfura y abre la puerta a trabajar juntos

Mulino felicita a “Tito” Asfura y abre la puerta a trabajar juntos

 Diciembre 25, 2025
Entre la fe y la necesidad: Colón clama por trabajo y seguridad en fin de año

Entre la fe y la necesidad: Colón clama por trabajo y seguridad en fin de año

 Diciembre 25, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Por quemar basura, la Navidad acabó en sangre: un muerto y dos heridos

Por quemar basura, la Navidad acabó en sangre: un muerto y dos heridos
¡Hps! Matan a seguridad por su arma en vispera de Navidad

¡Hps! Matan a seguridad por su arma en vispera de Navidad

¡Navidad sangrienta!: Hombre muere apuñalado en plena reunión familiar

¡Navidad sangrienta!: Hombre muere apuñalado en plena reunión familiar
De cita sexual a intento de robo y homicidio: trampa organizada a través de app

De cita sexual a intento de robo y homicidio: trampa organizada a través de app
Hombre asesinado en Calidonia frente a testigos

Hombre asesinado en Calidonia frente a testigos