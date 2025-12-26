Aduanas recauda $1,300,99 millones en el 2025

La Autoridad Nacional de Aduanas cerró el 2025 con un incremento en sus recaudaciones, por un valor de $1,300.99 millones de dólares, lo que representa un 5% más que el período anterior.

Sheila Hernández, asesora del despacho superior, brindó un balance de las cifras de este año y señaló que los resultados responden a los operativos y el fortalecimiento de los controles aduaneros.

Entre esos operativos, Hernández habló específicamente de “Navidad sin Contrabando”, realizado del 15 de octubre, con el que se alcanzaron cifras en incautaciones que superan los dos millones 597 mil 371 balboas.

Dijo que en el tema de propiedad intelectual, se llevaron a cabo 52 retenciones de mercancías falsificadas; en estos operativos también se retuvieron licores y mercancías variadas.

Además, adelantó que en el 2026 se continuará con el seguimiento a los recintos marítimos. Destacó que se hará apoyada en la Declaración Conjunta con países de la Unión Europea, Francia, Bélgica, Países Bajos, para fortalecer el intercambio de información e inteligencia.

Además, prevé darle continuidad a las acciones en las terminales portuarias para fortalecer la seguridad y la inauguración del Programa de Integración Logística Aduanera en la frontera de Panamá y Costa Rica.