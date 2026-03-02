Nacional - 02/3/26 - 12:00 AM

Abogados esperan que Baloisa descarte pruebas no controvertidas

Los abogados defensores, incluyendo el equipo de Ricardo Martinelli, advierten sobre graves inconsistencias en el caso Odebrecht. Denuncian la falta de comparecencia de testigos clave y peritajes sin idoneidad, exigiendo una sentencia basada en el debido proceso.

 

Por: Vivian Jiménez vjimenez@epasa.com -

Luego de que los abogados defensores, entre ellos los del expresidente Ricardo Martinelli, dejaran al descubierto las inconsistencias probatorias de la Fiscalía en el caso Odebrecht, se espera que la jueza emita su sentencia con base en las pruebas evacuadas en el acto de audiencia. De lo contrario, los letrados han advertido que se estaría violentando el debido proceso y el principio del contradictorio al que tienen derecho todos los acusados.

Cuestionamientos a la Fiscalía y Solicitudes de Absolución

El abogado Alfredo Vallarino sostiene que la solicitud de absolución hecha por la fiscalía para al menos cinco de los involucrados en el presunto delito de blanqueo de capitales es una muestra de que el ente acusador no realizó un trabajo riguroso. Según Vallarino, no es posible que tras 11 años de afectar la honra de los imputados, la conclusión sea la falta de pruebas de culpabilidad.

Esta incongruencia demuestra que, así como la Fiscalía Anticorrupción se equivocó con estas cinco personas, pudo hacerlo con el resto. “Las mismas fiscales que llamaron a juicio a estas personas están pidiendo su absolución”, sostuvo el jurista.

Limitaciones al Contrainterrogatorio y Testigos Ausentes

Estas acciones, de acuerdo con Vallarino, otorgan mayor valor al contrainterrogatorio, único mecanismo de la defensa para rebatir la imputación. Sin embargo, en la audiencia ordinaria del caso Odebrecht se ha limitado su uso, ya que los testigos y colaboradores no comparecieron para sustentar sus aseveraciones ante el Tribunal.

Al no darse el contradictorio, el proceso siguió fundamentado en declaraciones viciadas que carecen de rigurosidad técnica y científica. Un ejemplo crítico es el de Damaris Rodríguez Araúz, quien debía explicar cómo elaboró un informe basado en más de 47,000 fojas de Suiza, Estados Unidos y Andorra en menos de 24 horas, pero no atendió el llamado de la jueza Baloisa Marquínez.

Peritajes Cuestionados y el Principio "In Dubio Pro Reo"

Sobre Rodríguez Araúz, exmiembro de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), el abogado Basilio González recordó que la exfuncionaria firmó un peritaje y un informe financiero sin ser Contadora Pública Autorizada (CPA).

Te puede interesar

Arranque escolar 2026 con tropiezos: 13 escuelas no abren

Arranque escolar 2026 con tropiezos: 13 escuelas no abren

 Marzo 01, 2026
Freno en seco: Sala Tercera tumba demanda por Isla Escudo de Veraguas

Freno en seco: Sala Tercera tumba demanda por Isla Escudo de Veraguas

 Marzo 01, 2026
Panamá invita a 12 países a adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal

Panamá invita a 12 países a adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal

 Marzo 01, 2026
¡Mar picado! Sinaproc lanza aviso por oleajes en el Caribe

¡Mar picado! Sinaproc lanza aviso por oleajes en el Caribe

 Marzo 01, 2026
Concejales exigen uso oportuno del FECE en las escuelas de Panamá Oeste

Concejales exigen uso oportuno del FECE en las escuelas de Panamá Oeste

 Marzo 01, 2026

González señaló que la investigación presenta un “vacío” profundo, exacerbado por la ausencia de los directivos de Odebrecht, quienes actúan como testigos de cargo pero no se presentaron a la audiencia. El letrado reiteró que existen pruebas en el expediente que no deben ser valoradas para una sentencia, pues imperan más dudas que certezas, lo que por ley favorece al reo (In dubio pro reo). Se espera que la jueza Marquínez actúe en estricta concordancia con la ley.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Motocicletas se estrellan frente a Westland Mall: dos muertos

Motocicletas se estrellan frente a Westland Mall: dos muertos
Sicarios matan a un hombre en su casa en Cabuya y un taxista en La Siesta

Sicarios matan a un hombre en su casa en Cabuya y un taxista en La Siesta
Panamá Oeste y Chiriquí reanudan hoy Serie Final del béisbol juvenil

Panamá Oeste y Chiriquí reanudan hoy Serie Final del béisbol juvenil

Accidente letal en vía al Puente Centenario: Motociclista no resistió impacto

Accidente letal en vía al Puente Centenario: Motociclista no resistió impacto