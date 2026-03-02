Abogados esperan que Baloisa descarte pruebas no controvertidas

Luego de que los abogados defensores, entre ellos los del expresidente Ricardo Martinelli, dejaran al descubierto las inconsistencias probatorias de la Fiscalía en el caso Odebrecht, se espera que la jueza emita su sentencia con base en las pruebas evacuadas en el acto de audiencia. De lo contrario, los letrados han advertido que se estaría violentando el debido proceso y el principio del contradictorio al que tienen derecho todos los acusados.

Cuestionamientos a la Fiscalía y Solicitudes de Absolución

El abogado Alfredo Vallarino sostiene que la solicitud de absolución hecha por la fiscalía para al menos cinco de los involucrados en el presunto delito de blanqueo de capitales es una muestra de que el ente acusador no realizó un trabajo riguroso. Según Vallarino, no es posible que tras 11 años de afectar la honra de los imputados, la conclusión sea la falta de pruebas de culpabilidad.

Esta incongruencia demuestra que, así como la Fiscalía Anticorrupción se equivocó con estas cinco personas, pudo hacerlo con el resto. “Las mismas fiscales que llamaron a juicio a estas personas están pidiendo su absolución”, sostuvo el jurista.

Limitaciones al Contrainterrogatorio y Testigos Ausentes

Estas acciones, de acuerdo con Vallarino, otorgan mayor valor al contrainterrogatorio, único mecanismo de la defensa para rebatir la imputación. Sin embargo, en la audiencia ordinaria del caso Odebrecht se ha limitado su uso, ya que los testigos y colaboradores no comparecieron para sustentar sus aseveraciones ante el Tribunal.

Al no darse el contradictorio, el proceso siguió fundamentado en declaraciones viciadas que carecen de rigurosidad técnica y científica. Un ejemplo crítico es el de Damaris Rodríguez Araúz, quien debía explicar cómo elaboró un informe basado en más de 47,000 fojas de Suiza, Estados Unidos y Andorra en menos de 24 horas, pero no atendió el llamado de la jueza Baloisa Marquínez.

Peritajes Cuestionados y el Principio "In Dubio Pro Reo"

Sobre Rodríguez Araúz, exmiembro de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), el abogado Basilio González recordó que la exfuncionaria firmó un peritaje y un informe financiero sin ser Contadora Pública Autorizada (CPA).

González señaló que la investigación presenta un “vacío” profundo, exacerbado por la ausencia de los directivos de Odebrecht, quienes actúan como testigos de cargo pero no se presentaron a la audiencia. El letrado reiteró que existen pruebas en el expediente que no deben ser valoradas para una sentencia, pues imperan más dudas que certezas, lo que por ley favorece al reo (In dubio pro reo). Se espera que la jueza Marquínez actúe en estricta concordancia con la ley.