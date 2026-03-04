Nacional - 04/3/26 - 12:00 AM

Gobierno designa nueva jefa en Senniaf tras renuncia de Fábrega

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aceptó la renuncia de Ana Fábrega como directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

En su reemplazo, el mandatario designó como directora encargada a Otilia Rodríguez Domínguez, quien asumirá las riendas de la entidad responsable de velar por la protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia en el país.

Antes de esta designación, Rodríguez Domínguez se desempeñaba como directora de Protección Especial de Derechos dentro del equipo de la Senniaf, cargo desde el cual coordinaba acciones enfocadas en la atención de menores en situación de vulnerabilidad.

La Presidencia de la República no detalló las razones de la renuncia de Fábrega, pero confirmó que la nueva encargada dará continuidad a los programas y proyectos en ejecución dentro de la institución.

Fábrega abandonó el cargo en medio de un escándalo originado por denuncias de irregularidades en los albergues bajo tutela estatal, específicamente en el Centro de Atención Integral de Tocumen.

La salida de Fábrega se produjo mientras se encontraba citada a comparecer ante la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Familia y la Juventud de la Asamblea Nacional.

