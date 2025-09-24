Abren proceso de selección de talleres para revisado vehicular 2026

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció que, a partir del lunes 29 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2025, estará abierta la convocatoria para las empresas interesadas en participar en el proceso de selección de talleres que brindarán el servicio de Revisado Vehicular durante el año 2026.

Este proceso se realiza en cumplimiento de lo establecido en la Ley N.° 14 del 26 de mayo de 1993, modificada por la Ley N.° 34 del 28 de julio de 1999. La Dirección General de la ATTT será la encargada de evaluar y aprobar a las empresas que cumplan con todos los requisitos técnicos y legales exigidos.

Las empresas interesadas deberán presentar su documentación en las Oficinas de Revisado Vehicular de la ATTT, ubicadas en Los Pueblos 2000 (Ciudad de Panamá), en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Cronograma de recepción de documentos por provincia:

Del 29 de septiembre al 3 de octubre: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

Del 6 al 10 de octubre: Herrera y Los Santos.

Del 13 al 17 de octubre: Coclé y Panamá Oeste.

Del 20 al 31 de octubre: Panamá, Colón y Darién.

La documentación presentada será evaluada conforme a lo dispuesto en el Decreto N.° 273 del 25 de agosto de 1993, reformado por el Decreto Ejecutivo N.° 224 del 1 de diciembre de 1998. La entrega incompleta o el incumplimiento de los requisitos establecidos invalidará automáticamente la solicitud.

La ATTT hace un llamado a todas las empresas interesadas a cumplir con el proceso para garantizar un servicio de calidad, seguro y eficiente para todos los usuarios.

