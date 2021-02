Abren restaurantes y levantan restricciones de compras por género

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre anunció que el próximo lunes se levanta la restricción de compras por género en Panamá y Panamá Oeste, permitirá acceso a las playas de esas provincias y reabrirán los restaurantes.

Tanto hombres como mujeres podrán hacer compras de lunes a viernes, respetando el aforo de un 50% en los almacenes, expresó el ministro Sucre.

De igual modo, adelantó la reapertura de los restaurantes desde el próximo lunes, hasta las 7:30 p.m. y se mantiene el servicio de entrega a domicilio hasta las 10:00 p.m.

Sin embargo, el consumo de licor solo podrá ser como acompañante de las comidas; es obligatorio el uso de mascarillas y pantalla facial para todo el personal de atención al cliente y entre cada mesa deberá existir una distancia de dos metros.

La reapertura de estos negocios estaba programada para el 15 de febrero, pero la Asociación de Restaurantes de Panamá advirtió la quiebra de 2 mil locales.

El titular de Salud también reveló que las personas podrán ingresar a las playas en las regiones de Panamá, Panamá Oeste y Herrera de lunes a viernes en horario de 6:00 a.m. a 4:00 p.m.

Sucre advirtió que está prohibido la venta y consumo de bebidas alcohólicas en dichos lugares, así como los paseos multitudinarios en estas áreas de esparcimiento.

Sobre el uso de áreas sociales y piscinas indicó que está permitido con un aforo del 25% de su capacidad.

“Las medidas adoptadas en las últimas semanas ya han dado sus frutos, sin embargo, es importante no bajar la guardia y mantener el autocuidado a toda costa. Han sido muchos meses luchando contra este enemigo invisible y silencioso, y las medidas aplicadas, aunque no sean de nuestro agrado sólo buscan frenar la propagación del virus”, aseguró el ministro de Salud.

El Ministerio de Salud evalúa además la posibilidad de eliminar la restricción de cuarentena total los fines de semana en algunos distritos que presenten una tendencia a la disminución de la incidencia de casos en las provincias de Coclé, Los Santos y Veraguas, sin embargo, esta es una medida que se encuentra en estudio y depende del comportamiento epidemiológico.

El titular de Salud reiteró que las fiestas del carnaval estarán suspendidas y entre el 13 y 16 de febrero, no se permitirán celebraciones de ningún tipo, esto con el objetivo primordial de salvaguardar vidas evitando aglomeraciones.

En cuanto al informe epidemiológico, ayer hubo 43 decesos para aumentar a 5,339 las muertes acumuladas. Se detectaron 1,098 nuevos contagios con una tasa de positividad diaria del 12.1%. Los infectados a lo largo de la pandemia suman 322,201.

Los casos activos suman 36,035. En aislamiento domiciliario se reportan 33,160 personas y 452 en hoteles. Los hospitalizados suman 2,181 en salas y 242 en cuidados intensivos.

