Lluvias aisladas, oleajes y vigilancia por fuertes vientos marcarán la Navidad

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) advirtió que durante el 24 y 25 de diciembre se mantendrán condiciones climáticas inestables, propias de la transición entre la temporada lluviosa y la seca.

El pronosticador Blas Córdoba explicó que se esperan lluvias esporádicas, principalmente en el Caribe, incluyendo Colón, Costa Arriba, Costa Abajo, norte de Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro. En el Pacífico, las lluvias serán menos frecuentes, aunque podrían presentarse eventos aislados en Panamá Este y Darién.

Además, el IMHPA mantiene un aviso de vigilancia por vientos intensificados y oleajes, producto del fortalecimiento de los vientos alisios en el Caribe, condición que se extenderá al menos hasta el día 25.

Las autoridades recomiendan precaución a pescadores, bañistas y embarcaciones pequeñas, así como mantenerse atentos a los boletines oficiales durante estas fechas.