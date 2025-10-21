Acodeco: 79% de colegios privados mantendrán sus precios para 2026



La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) presentó este martes los resultados del monitoreo anual de costos de matrículas y anualidades en colegios particulares del país, correspondiente al año lectivo 2026. El informe revela que el 79% de los centros educativos privados incluidos en la muestra mantendrán los mismos precios que el año anterior.

Entre agosto y octubre de 2025, funcionarios de Acodeco contactaron 174 colegios privados a nivel nacional, de los cuales 140 fueron incluidos en el informe final por contar con datos comparativos actualizados.

De acuerdo con el estudio, 111 colegios (79%) no aplicarán aumentos en matrículas ni anualidades para el próximo año escolar. Este análisis se basa únicamente en los costos de inscripción y anualidad para estudiantes regulares de cada nivel escolar, sin tomar en cuenta diferencias en la calidad educativa o los servicios adicionales ofrecidos.

Resultados por nivel educativo en la ciudad de Panamá

En la capital, donde se revisaron datos de 49 colegios con información comparable para el período 2025–2026, los resultados fueron los siguientes:

Matrículas

Preescolar (Kínder): 36 colegios mantendrán los precios, mientras que 11 aplicarán aumentos.

Primaria: 34 sin variaciones; 13 con incrementos.

Premedia: 37 sin cambios; 10 con aumentos.

Media (Bachillerato): 40 colegios mantendrán sus tarifas, y 14 reportan aumentos que oscilan entre B/.10.00 y B/.69.84.

Anualidades

Kínder: 38 colegios sin aumentos; 10 con incrementos.

Primaria: 37 sin cambios; 11 con aumentos.

Premedia: 36 sin variación; 11 con incrementos.

Media: 36 sin aumentos; 9 colegios aplicarán incrementos.

Transparencia en la información al consumidor

Acodeco recordó a los padres de familia que, según el Decreto Ejecutivo 601 de 9 de julio de 2015, los colegios particulares están obligados a informar los costos de matrícula, mensualidades o anualidades con al menos seis meses de anticipación al inicio del período de inscripción.

La entidad recomienda a las familias evaluar no solo los precios, sino también los servicios y calidad educativa que ofrecen los centros escolares al momento de tomar decisiones.