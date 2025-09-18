​Acodeco ha atendido más de 1,350 denuncias de consumidores en lo que va del año

Durante este año, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha recibido 1,399 denuncias por parte de los consumidores.

De acuerdo con el informe, la categoría con mayor número de denuncias es la de verificación de productos y servicios con 637 quejas. Seguido está de los beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad (Ley 6 de 1987) y publicidad engañosa, con 283 y 168 quejas, respectivamente.

Otros de los motivos de quejas son la regulación de precios de alimentos (120) y cilindro de gas de 25 libras (56).

Según la entidad, la mayor cantidad de denuncias (629) se realizaron a través del Sistema de Información y Denuncia Institucional (SINDI), que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana.