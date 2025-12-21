Acodeco le pone el ojo al Mundial 2026 y alerta sobre fraudes en viajes

Con el Mundial de la FIFA 2026 cada vez más cerca y la fiebre futbolera calentando la calle, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) decidió adelantarse al juega vivo y encendió las alertas para evitar que los fanáticos panameños caigan en fraudes con viajes, boletos y paquetes turísticos.

La entidad sostuvo una reunión con representantes de agencias de viajes, como parte de una estrategia preventiva para asegurar que la venta de servicios relacionados con el Mundial se haga dentro de la ley y sin meterle la mano al bolsillo a la gente.

El encuentro fue liderado por el administrador de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, junto a directivos de la institución, con un mensaje claro: el Mundial no puede convertirse en terreno fértil para estafadores ni ofertas engañosas que luego dejan al consumidor tirado.

Desde la Acodeco explicaron que estas acciones forman parte de una campaña informativa para prevenir irregularidades, sobre todo por el alto interés que despierta el torneo y la ilusión de muchos fanáticos de acompañar a la selección nacional en el escenario más grande del fútbol.

La institución recordó que informarse bien es la primera defensa del consumidor, por lo que recomienda comparar precios, desconfiar de gangas sospechosas y guardar todos los comprobantes de pago.

Recomendaciones clave de la Acodeco

Verifique que la agencia esté legalmente registrada y autorizada para operar en Panamá. Puede pedir el aviso de operación antes de pagar.

que la agencia esté legalmente registrada y autorizada para operar en Panamá. Puede pedir el aviso de operación antes de pagar. Confirme que la agencia tenga oficina física, contactos verificables y atención al cliente .

. Desconfíe de ofertas que digan “hasta agotar existencia” sin indicar cantidades, ya que eso viola la norma .

. Exija que toda oferta indique fecha de vigencia y condiciones claras .

. Solicite información por escrito sobre lo que incluye el paquete: hotel, transporte, entradas, impuestos y cargos extra.

sobre lo que incluye el paquete: hotel, transporte, entradas, impuestos y cargos extra. Aclare si la agencia es intermediaria o proveedora directa , y quién responde ante cancelaciones o incumplimientos.

, y quién responde ante cancelaciones o incumplimientos. Compre boletos y paquetes solo en sitios oficiales o agencias registradas . Evite revendedores y páginas dudosas.

. Evite revendedores y páginas dudosas. Exija contratos claros , en español, con políticas de reembolso y penalidades.

, en español, con políticas de reembolso y penalidades. Use métodos de pago seguros y conserve correos y comprobantes.

y conserve correos y comprobantes. Sospeche de precios demasiado bajos o de pagos urgentes sin respaldo: eso huele a estafa.

La Acodeco aseguró que se mantendrá vigilante, pero recalcó que la mejor defensa es un consumidor alerta que no se deje llevar por anuncios bonitos ni promesas falsas.

Cualquier anomalía puede reportarse a través de Sindi, disponible 24/7 vía WhatsApp y Telegram al 6330-3333, en las redes sociales @AcodecoPma o en la página web oficial de la institución.