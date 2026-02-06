Nacional - 06/2/26 - 06:18 PM

Genaro López: De casa por cárcel a reporte periódico

También recibió la medida de impedimento de ingresar a la provincia de Bocas del Toro.

 

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Genaro López, obtuvo este viernes un cambio de medida cautelar tras comparecer ante el Sistema Penal Acusatorio en la Plaza Ágora.

La jueza de garantías sustituyó el arresto domiciliario por reporte periódico, todos los viernes. También recibió la medida de impedimento de ingresar a la provincia de Bocas del Toro.

Cabe destacar que la defensa solicitó una condición menos restrictiva al considerar que López no representa un riesgo para el proceso.

Tras su salida de la audiencia, el dirigente dijo que ahora podrá circular por el país con excepción de Bocas del Toro y que retomará su participación en el fortalecimiento del sindicato.

"Vamos a contribuir como siempre lo hemos hecho", expresó.

López enfrenta investigaciones por presunta vinculación con los delitos de estafa, falsedad de documentos y blanqueo de capitales, en una investigación que se remonta a 2022 y que está vinculada a una supuesta transacción de compra y venta de una isla en Bocas del Toro, hecha por el sindicato.

Esta es la segunda solicitud de cambio de medida cautelar hecha por la defensa de López.

