Alerta temprana salva vidas: nuevo sistema protege a comunidades de río Indio

Panamá- Ante la variabilidad climática que enfrentan las comunidades en la cuenca del río Indio, evidenciada en inundaciones más frecuentes y períodos de sequía más intensos, el Canal de Panamá, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), puso en marcha un Sistema de Alerta Temprana (SAT) destinado a fortalecer la resiliencia local, salvaguardar la vida humana y minimizar los riesgos y pérdidas materiales derivados de eventos hidrometeorológicos extremos.

El proyecto beneficia a más de 2,000 moradores de comunidades ubicadas en la parte baja de la cuenca, entre ellas Quebrada Bonita, El Chilar, Santa Rosa [Colón], Guayabalito, El Jobo, La Encantada, Boca de Río Indio y Pueblo Viejo, zonas que históricamente han sido impactadas por eventos climáticos extremos como inundaciones y sequías prolongadas.

Como parte del sistema, el Canal de Panamá fortaleció dos estaciones hidrometeorológicas y continúa reforzando otras, las cuales generan información clave para la toma de decisiones y la emisión de avisos preventivos. Estos equipos permiten monitorear en tiempo real la cantidad de lluvia y el comportamiento del río, facilitando una respuesta más oportuna ante crecidas repentinas u otras condiciones meteorológicas extremas, siguiendo el modelo aplicado en la cuenca tradicional, donde se han establecido protocolos de acción para cada actor clave identificado, así como un protocolo específico para las comunidades y un plan de capacitación orientado a fortalecer su capacidad de respuesta.

Ana María Antonío, del equipo social del Canal de Panamá, explicó que “este proyecto consiste en el diagnóstico, diseño e implementación de un sistema de alerta temprana y forma parte del enfoque de resiliencia climática que impulsa la institución en la cuenca. Es una iniciativa orientada a ayudar a las comunidades a adaptarse a la variabilidad climática y a estar mejor preparadas para enfrentar inundaciones y sequías. Además de la infraestructura de monitoreo, hay un componente importante de capacitación y fortalecimiento de la comunicación con las comunidades”, señaló la especialista.

Antonío agregó que el proyecto se desarrolla con el acompañamiento del IMHPA, que aporta datos técnicos para el pronóstico del comportamiento de los ríos y las lluvias, y del Sinaproc, responsable de coordinar las acciones de respuesta ante emergencias. “En comunidades donde no hay energía eléctrica ni conectividad estable, también estamos avanzando en la instalación de sistemas de conexión a internet en escuelas, lo que permitirá mejorar la comunicación y la capacidad de alerta”, destacó.

Desde el ámbito técnico, la directora nacional de Meteorología del IMHPA, Elicet Yáñez, subrayó que los sistemas de alerta temprana pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. “Estos sistemas permiten a las comunidades tomar decisiones oportunas ante condiciones extremas de lluvia o sequía. La información llega en tiempo real al Centro Meteorológico, que emite los avisos al Sinaproc. Esto da a las personas la oportunidad de buscar refugio, trasladarse a zonas más altas y proteger lo más valioso: la vida”. Yáñez enfatizó que el instituto mantiene un equipo de vigilancia 24/7 y que los pronósticos se emiten con 36 a 72 horas de anticipación, lo que refuerza la preparación comunitaria. “Un sistema de alerta temprana no funciona sin la colaboración de las personas. La comunidad es el primer anillo de seguridad y la verdadera alerta temprana”, añadió.

Por su parte, Pedro Camargo, del Sistema Nacional de Protección Civil, reiteró que el proyecto fortalece la educación y organización comunitaria frente a eventos adversos. “Las comunidades son el primer agente de respuesta. Con capacitación sencilla y práctica, pueden reaccionar rápidamente ante inundaciones, deslizamientos de tierra, mareas y vientos fuertes. Este sistema representa un paso importante para ampliar la cobertura de protección y reducir riesgos en el área”, indicó.

El impacto positivo de la iniciativa ya es percibido por los moradores. Germán Sánchez, residente de la comunidad de Quebrada Bonita, destacó que este tipo de acciones contribuyen a fortalecer la organización comunitaria. “Creemos que este sistema va a mejorar la alerta y la forma en que reaccionamos. Es importante abrazar este proyecto para beneficio de todas las comunidades”, expresó.

En la misma línea, Rosita Mariota, también residente de Quebrada Bonita, subrayó la importancia de participar en un proyecto que permita proteger vidas. “Estamos en un área totalmente vulnerable a las inundaciones. Este sistema puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Nos ayuda a crear conciencia y a estar pendientes no solo del río, sino también de otros riesgos como deslizamientos”, afirmó.

Con esta iniciativa, el Canal de Panamá, junto al Sinaproc y el IMHPA, refuerza su compromiso con la seguridad hídrica, la adaptación al cambio climático y el bienestar de las comunidades de la cuenca del río Indio, promoviendo un modelo de gestión de riesgos basado en la ciencia, la coordinación interinstitucional y la participación activa de la población.