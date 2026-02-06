Cuarentena Agropecuaria del MIDA alerta sobre estafas

La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informa que se han registrado casos de estafa relacionados con el supuesto transporte y venta de animales.

De acuerdo con el Mida, los estafadores solicitan dinero, bajo el argumento de que las mascotas "se encuentran retenidas para su entrega en nuestras instalaciones del Aeropuerto Internacional de Tocumen".

Por lo que la entidad señala que la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria no es responsable del traslado o logística de transporte, ni comercialización de animales vivos.

"Los animales menores no realizan cuarentena en el aeropuerto. La cuarentena de animales menores es domiciliaria y se realiza en coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA)", señala la institución.

Enfatizan que el trámite de Cuarentena Agropecuaria se realiza en el punto de ingreso en presencia del propietario o consignatario en la guía aérea, y su función se limita exclusivamente a verificar que se cumplan los requisitos sanitarios exigidos, realizando cobros por los servicios prestados (D.E. N.° 18 de 21 de mayo de 2019), sin intervenir en procesos de venta o transporte.

"La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria exhorta a la ciudadanía a no realizar pagos a terceros por conceptos relacionados con supuestas retenciones de animales", reza el comunicado del Mida.