Panamá y EEUU realizan ejercicios conjuntos para operaciones en la selva

Tropas de Estados Unidos y de Panamá continúan su participación este viernes en los primeros ejercicios conjuntos de 2026 para aprender las claves de las operaciones militares en la selva, una experiencia diaria para las fuerzas de seguridad panameñas que quieren aprovechar los soldados estadounidenses, menos acostumbrados a estos entornos.

El entrenamiento, que concluye el 20 de febrero, se desarrolla en la Base Naval Cristóbal Colón, que está ubicada en Sherman, en la provincia de Colón (Caribe), y consiste en el adiestramiento en supervivencia, tácticas y patrullas en la selva con clases de construcción de refugios y de fuego, entre otras, con la participación de agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Servicio Nacional de Fronteras (Senatront) y de la Policía Nacional (PN) de Panamá, mezclados con soldados estadounidenses provenientes de varios estados.

Este ejercitamiento es un aprendizaje en las técnicas que se necesitan para sobrevivir en la selva, para después poder llevarlas a la práctica cuando se realicen patrullas, manifestó a los periodistas el sargento mayor Pedro Chávez, instructor de brigada del Grupo Conjunto de Cooperación en Seguridad Panamá-EE.UU.

Chávez indicó que en este entrenamiento de jungla, además de los panameños, asisten soldados de diferentes estados de Estados Unidos que tienen que pasar por esta preparación para poder ser certificados como instructores, lo cual, según expresó, "es algo medio difícil de cumplir" dado lo intrincado y agreste de la selva panameña.

"Se estrella uno con esa selva (...), y si no está preparado, no sale, y si sale, no va a salir completo", afirmó el instructor estadounidense, y resaltó en ese sentido que en este ejercicio "nosotros vamos a aprender mucho más de los panameños porque ellos trabajan en eso (la selva) todos los días".

Por su parte, el mayor Ariel Rosas, comandante de la Infantería del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, detalló a EFE que de estos entrenamientos se realizaron un total de tres en 2025, mientras que este año este es el primero, que se centra en el entrenamiento en la selva.

"Este programa (actual) termina el 20 de febrero del presente mes, y de igual forma para entrenamientos futuros tenemos cuatro programados para 2026", indicó Rosas.

El nuevo programa de entrenamiento en el país centroamericano se desarrolla como parte de la cooperación bilateral en seguridad y "con estricto respeto a la soberanía nacional", ha señalado el Gobierno de Panamá.

Estos ejercicios militares cuentan con la participación de 50 infantes de Marina de los Estados Unidos y 61 unidades especializadas del Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras panameño, detalló en un comunicado el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá.

"Este adiestramiento se realiza en el marco de la histórica cooperación bilateral entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas, tácticas y operacionales de los estamentos de seguridad del Estado panameño", explicó el ministerio.