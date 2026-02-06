Emergencia en Colón: carreteras anegadas y viviendas dañadas por tormentas

Panamá- Las lluvias acompañadas de fuertes vientos persisten este viernes en la provincia de Colón desde horas de la madrugada, provocando vías inundadas y preocupación en la población colonense.

Una de las carreteras afectadas es la vía Randolph, que amaneció inundada, afectando el movimiento comercial en esta área.

En los últimos días, debido al mal tiempo, se han registrado unas 25 viviendas afectadas por el ingreso de agua y voladuras de techos en la ciudad y comunidades costeras de la provincia atlántica.

Omar Smith, director nacional del Sinaproc, recomendó que las personas eviten cualquier cruce en cuerpos de agua donde puedan presentarse cabezas de agua, identificables por la coloración del río, como una señal de peligro.

Indicó que se presentan situaciones ventosas (mucho viento) y oleajes en el litoral del Caribe.

Se recomienda que la población esté informada a través de los canales oficiales de los organismos de seguridad sobre la situación climática.