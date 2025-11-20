Nacional - 20/11/25 - 02:28 PM

Acodeco retira del mercado accesorios tecnológicos por defectos

Hasta el momento, no se han reportado incidentes en el país.

 

Por: Redacción / Web -

 

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha emitido una alerta para informar sobre el retiro de dos productos de la marca Belkin debido a defectos que podrían representar un riesgo para los consumidores.

Productos afectados:

*Belkin Auto-Tracking Stand Pro (modelo MMA008) – Soporte motorizado para celular.
*Belkin BoostCharge USB-C PD Power Bank 20k (modelo BPB002) – Batería externa portátil para varios dispositivos.

El fabricante ha indicado que en Panamá se han identificado 21 unidades del Auto-Tracking Stand Pro y 178 unidades de la BoostCharge USB-C PD Power Bank 20k, las cuales podrían presentar un riesgo de sobrecalentamiento en algunas unidades. Hasta el momento, no se han reportado incidentes en el país.
 

