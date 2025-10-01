Acodeco retiró de los comercios 124 mil productos vencidos entre enero y agosto

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que retiró de los comercios unos 124,990 productos vencidos entre enero y agosto de 2025.

Entre las irregularidades encontradas figuran: 8,000 faltas de precios visibles, 6,828 sin fecha de vencimiento, 6,098 deteriorados, 1,981 con doble precio, 819 fechas no claras y 208 cilindros de gas de 25 libras, en uso indebido.

En tanto, Acodeco reiteró que, dependiendo del tamaño del local y la gravedad de la infracción, las sanciones por estas anomalías varían desde amonestaciones verbales (según cada caso) y multas hasta $25,000 mil dólares, dependiendo de la gravedad de la infracción, según lo señala el artículo 86 de la Ley 45 de 2007.

Además, advirtió que la multa por uso indebido del gas residencial de 25 libras se incrementó de 625 balboas a B/.1,000.00 por cada unidad que se encuentre.