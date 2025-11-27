Acodeco revela precios de jamones y pavos para esta Navidad

Se acerca la temporada navideña y con ella las compras de jamones, pavos y otras carnes que no pueden faltar en la mesa de los panameños. La Acodeco salió a recorrer supermercados de San Miguelito y Bella Vista para decirnos cuánto cuestan realmente estos productos y ayudar a que los consumidores no paguen de más.

Según el primer monitoreo del año, realizado el 24 de noviembre por el Departamento de Información de Precios y Verificación (Diprev), el jamón doble ahumado picnic de la marca Kiener se encuentra entre B/.9.75 y B/.10.47 por kilo, mientras que el jamón ahumado de Rimith oscila entre B/.9.25 y B/.9.59 por kilo, dependiendo del supermercado.

En cuanto a pavos, el importado Butterball-Premium (All Naturals) se consigue desde B/.5.50 hasta B/.6.80 por kilo, y el pavo de marca Carolina solo se encontró en un supermercado a B/.4.98 el kilo. La Acodeco también incluyó en su sondeo chuleta fresca y ahumada, pernil, jamón de pollo, pechuga, pavipollo y pollo nacional, para que los compradores tengan toda la información en un solo lugar.

Este primer monitoreo de precios ya está disponible en el portal de la Acodeco (www.acodeco.gob.pa) en la sección de Estadísticas y Precios. La autoridad recuerda a los consumidores que los precios son bajo libre oferta y demanda, por lo que siempre es buena idea comparar antes de comprar.