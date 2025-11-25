Acodeco revisa ofertas para que nadie salga engañado en Black Friday

En plena semana previa al Black Friday 2025, la Acodeco anda caminando por los malls del país, revisando vitrina por vitrina para que ningún panameño caiga en cuentas alegres ni en descuentos “fantasma”.

La idea es simple: que las ofertas sean claras, reales y que no estén jugando con la plata de la gente.

Estos operativos buscan que los comercios respeten lo que manda la Ley 45 de 2007, esa que regula toda la vuelta de rebajas, baratillos y demás inventos que salen en estas fechas.

En el recorrido, los fiscalizadores están revisando que la publicidad sea honesta, que lo que dicen los letreros coincida con lo que cobran en la caja, y que los precios estén bien marcados, legibles y sin trucos raros.

También están pendientes de que las tiendas corrijan al tiro cualquier anuncio vencido o mal puesto, porque en Black Friday nadie debe andar adivinando cuánto cuesta nada. Y como siempre, la Acodeco recuerda a la gente que revise bien las promos antes de pagar, que guarde la factura, la garantía y cualquier captura o foto del anuncio… por si acaso toca meter denuncia.

Las quejas o consultas se pueden mandar por el sistema Sindi, que está disponible 24/7 por WhatsApp y Telegram al 6330-3333, o por las redes de @AcodecoPma. Si ves algo raro, mándales la foto del anuncio y listo.

La recomendación final es clara: abra bien los ojos, revise todo y reporte cualquier viveza que vea por ahí. Black Friday es para ahorrar, no para que se aprovechen del pueblo.