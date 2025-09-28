Acodeco saldrá a “cazar” ofertas engañosas en el Black Weekend

Con la llegada del esperado ‘Panamá Black Weekend 2025’, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) anunció que estará en la calle realizando operativos sorpresa antes y durante los días 3, 4 y 5 de octubre para detectar promociones falsas, publicidad engañosa y precios inflados en los principales centros comerciales del país.

La institución aseguró que el objetivo es “garantizar el cumplimiento de la Ley 45 de 2007” y proteger a los compradores frente a cualquier intento de estafa. “Vamos a verificar que los precios mostrados sean reales y que los descuentos estén correctamente anunciados”, advirtieron las autoridades.

Entre los principales aspectos que Acodeco supervisará, destacan:

Que cada artículo tenga su precio regular y el precio con descuento .

. Que la publicidad especifique si la promoción aplica a todos los productos o solo a algunos.

Que la frase “ hasta agotar existencias ” indique la cantidad disponible.

” indique la cantidad disponible. Que todas las promociones muestren fechas de inicio y fin.

El año pasado, durante el ‘Panamá Black Weekend 2024’, la entidad inspeccionó 833 locales y detectó 39 irregularidades, como promociones vencidas, falta de fechas o uso indebido de frases para confundir al consumidor.

Acodeco también dio varias recomendaciones al público:

✅ Comparar precios en diferentes tiendas antes de comprar.

✅ Exigir y guardar la factura.

✅ Revisar bien los productos antes de pagarlos.

✅ Guardar las promociones, pues pueden servir como prueba en caso de reclamos.

Además, recordó que en Panamá no existe el derecho al retracto, por lo que no es obligatorio que las tiendas acepten devoluciones si el producto no presenta fallas.

Los consumidores podrán denunciar cualquier irregularidad a través del sistema SINDI, disponible 24/7 por WhatsApp y Telegram al 6330-3333, en redes sociales @AcodecoPma o en la página web www.acodeco.gob.pa.