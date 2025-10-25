Nacional - 25/10/25 - 09:16 AM

Activan alerta por lluvias y actividad eléctrica hasta el lunes

La alerta está asociada indirectamente a la Tormenta Tropical Melissa.

 

Por: Redacción / Web -

El Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología de Panamá  ha emitido este sábado una alerta por lluvias y tormentas eléctricas que afectarán diversas regiones del país hasta el próximo lunes.

Según el informe, las áreas bajo vigilancia incluyen las provincias de Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Este, Darién, la comarca Ngäbe-Buglé, entre otras

La alerta está asociada indirectamente a la Tormenta Tropical Melissa.

Riesgos asociados:

-Acumulación de agua en áreas vulnerables.

-Posibles deslizamientos de tierra.

Te puede interesar

Activan alerta por lluvias y actividad eléctrica hasta el lunes

Activan alerta por lluvias y actividad eléctrica hasta el lunes

 Octubre 25, 2025
La espera acabó : C.E.B.G. Nuevo San Juan cuenta con modernas instalaciones

La espera acabó : C.E.B.G. Nuevo San Juan cuenta con modernas instalaciones

 Octubre 25, 2025
Miami frena ingreso de Héctor Brands; lo devuelven a Panamá

Miami frena ingreso de Héctor Brands; lo devuelven a Panamá

Octubre 24, 2025
Bugaba y David apagan el party, pero Antón dice: ¡salud por la economía!

Bugaba y David apagan el party, pero Antón dice: ¡salud por la economía!

 Octubre 24, 2025
🕊️ El último adiós al “Japa”: Panamá se viste de blanco

🕊️ El último adiós al “Japa”: Panamá se viste de blanco

 Octubre 24, 2025

-Tormentas eléctricas aisladas.

El instituto  recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en zonas propensas a inundaciones, y seguir las actualizaciones meteorológicas.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas