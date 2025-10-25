Activan alerta por lluvias y actividad eléctrica hasta el lunes

El Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología de Panamá ha emitido este sábado una alerta por lluvias y tormentas eléctricas que afectarán diversas regiones del país hasta el próximo lunes.

Según el informe, las áreas bajo vigilancia incluyen las provincias de Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Este, Darién, la comarca Ngäbe-Buglé, entre otras.

La alerta está asociada indirectamente a la Tormenta Tropical Melissa.

Riesgos asociados:

-Acumulación de agua en áreas vulnerables.

-Posibles deslizamientos de tierra.

-Tormentas eléctricas aisladas.

El instituto recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en zonas propensas a inundaciones, y seguir las actualizaciones meteorológicas.