Actos del Bicentenario marcados por homenaje a caídos por Covid -19

Panamá arrancó la celebración de los 200 años de la Independencia de Panamá de España, con la izada de la Bandera Nacional en la Presidencia de la República y el tedum en la Catedral Metropolitana.

Los actos protocolares de la fecha iniciaron a la 7:30 a.m. y estuvieron encabezados por el presidente Laurentino Cortizo, quien estuvo acompañado por la Primera Dama Yazmín de Cortizo y miembros de su equipo de Gobierno.

El presidente izó el pabellón nacional y la Banda Repúblicana entonó el Himno Nacional.

“Hoy es una fecha histórica porque después de todos los procesos hacia el tema de la descolonización el próximo 30 de noviembre se hará entrega del Pacto Bicentenario. “Un momento histórico, inédito donde se recibieron más de 180 mil propuestas”, destacó el mandatario.

Agregó que “Me siento optimista, hoy es un día de reflexión porque a pesar de que hemos estado pasando por momentos muy difíciles, no me queda la menor duda que unidos no hay problema que nosotros no podamos vencer”.

Cortizo se trasladó junto a su comitiva a la Catedral Metropolitana, Santa María La Antigua para el Te Deum, ceremonia presidida por Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, Arzobispo de Panamá y el Comité interreligioso de Panamá.

Monseñor Ulloa indicó que “Urge definir y emprender grandes objetivos nacionales con consensos fuertes, cultivando proyectos de Estado que sobrepasen proyectos de Gobierno”.

“Las celebraciones del bicentenario en medio de la pandemia es una buena ocasión para que ahora nosotros podamos proseguir la construcción de nuestra nación, levantar vuelo y mirar horizontes más grandes y altos. Ayer fueron los próceres y padres fundadores de nuestra patria, ahora nos toca a todos nosotros por eso, entre todos, sin exclusión de ningún panameño y panameña necesitamos discernir sobre nuestro pasado, presente y futuro”, destacó Monseñor.

Lectura del Acta.

Los actos protocolares continuaron en la Plaza de la Independencia frente a las escalinatas de la Catedral Metropolitana donde Juan Carlos Monterrey Gómez, designado por el Gobierno Nacional, leyó el Acta de Independencia.

Monterrey Gómez fungió como Negociador Líder de Panamá en la Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, (COP26), en Glasgow, Escocia y Coordinador de la Agenda de Ambición de la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC), un bloque de ocho países progresistas bajo la Convención de la ONU sobre el Cambio Climático. En 2018, fue seleccionado por el exPresidente Barack Obama como Experto Inaugural de la Fundación Obama.

En la COP 26 de Glasgow, Monterrey fue electo como vicepresidente del Órgano Subsidiario de Implementación de la Convención de Cambio Climático de la ONU. Juan Carlos lideró la delegación más joven de negociadores en representar a un país en negociaciones de cambio climático. La edad promedio de los negociadores panameños era 29 años. Durante su tiempo como Coordinador de Mercados en la Dirección de Cambio Climático, fue coautor del Decreto Ejecutivo No. 100 del 20 de octubre de 2020, que estableció el Programa Nacional Reduce Tu Huella, que funge como el programa nacional de descarbonización.

Su trabajo se fundamenta en su crianza en El Pájaro de Pesé, una comunidad rural afectada por sequías y ubicada el Corredor Seco Centroamericano

Monterrey tiene una maestría en políticas de desarrollo internacional de la Universidad de Chicago, una licenciatura en Economía de la Universidad de Tulane y curso la mayoría de sus estudios secundarios en el Colegio José Daniel Crespo de Chitré.

La lectura del Acta de Independencia concluyó con las notas del Himno Nacional interpretado por la Banda Republicana.

Develación de un mural

Los actos continuaron en la Iglesia San Francisco de Asís para la develación y bendición de Tela retablo en memoria de los hermanos caídos por el Covid-19 en Panamá, pintada por el artista panameño Aristides Ureña, nacido en Santiago de Varaguas.

La Tela retablo en memoria de los hermanos caídos por el Covid-19 en Panamá, es una obra cuyos conceptos exaltan los valores de la solidaridad cristiana, a través de un episodio clave de nuestra actual historia.

La develación estuvo a cargo del presidente Cortizo Cohen, la primera dama, Yazmín Colón de Cortizo; Monseñor, José Domingo Ulloa; el Dr Alfredo Moltó; Dra Lourdes Moreno; Miss Eusebia de Copete; Miss Doris Blandón y Aristides Ureña.

Anoche, la antorcha del Bicentenario llegó anoche al Casco Antiguo tras recorrer varios puntos del país. El ministro de Cultura, Carlos Aguilar la recibió y exclamó que es un símbolo para construir unidos el Panamá que todos soñamos.

Otras 199 antorchas fueron llevadas por los bomberos que marcharon hasta la plaza de la Catedral, donde hace 200 años se realizó el cabildo para proclamar la independencia de Panamá de España.