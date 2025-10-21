Actos Patrióticos: Incineración de Banderas y el Encendido de Luces



Los aires patrióticos empiezan a sentirse en todo el país. El próximo miércoles 29 de octubre, a partir de las 10:00 a.m., la Gobernación de Panamá llevará a cabo el solemne y protocolar acto de incineración de banderas nacionales en desuso o deterioradas.

Más de 250 emblemas nacionales, entregados por diversas entidades públicas y centros educativos, serán incinerados en la sede de la Gobernación, en un acto que resalta el respeto hacia los símbolos patrios.

La Gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa, dirigirá unas palabras a las autoridades invitadas y asistentes.

Además, el grupo de Muchachas Guías de Panamá estará presente, como es tradición en este acto.



La incineración de las banderas se realiza conforme al protocolo establecido por la Ley 34 del 15 de diciembre de 1949, que dispone que, al final de su período de uso, las banderas deterioradas deben ser destruidas mediante incineración, para luego resguardar o enterrar sus cenizas.

Por otro lado, el 31 de octubre se llevará a cabo el tradicional "Encendido de Luces" en su versión XXX, en el Palacio Demetrio H. Brid, ubicado en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.

Este evento, instituido en 1995, tiene como objetivo contrarrestar la celebración extranjera de Halloween y dar paso a las festividades patrias del mes de noviembre.

La actividad resaltará lo folclórico, con presentaciones artísticas y la iluminación del histórico edificio con los colores de la bandera panameña.

Este año, se rendirá un especial reconocimiento al programa de televisión "A lo Panameño", por su valioso aporte a la preservación y difusión de las costumbres y tradiciones del país.

Ambos eventos son una oportunidad para que los panameños se unan en la celebración de su identidad nacional, reforzando el sentido de pertenencia y el amor a la Patria.