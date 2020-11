Actos religiosos para despedir a MonseÃ±or Uriah Ashley

La Arquidiócesis de Panamá realizará varios actos religiosos para despedir los restos mortales de monseñor Uriah Adolphus Ashley Mclean, Obispo Auxiliar Emérito y Primer Obispo de la diócesis de Penonomé.

Uriah Ashley murió la noche del miércoles 25 de noviembre, a los 76 años de edad.

A partir del próximo lunes inician los actos en la Catedral Basílica Santa María la Antigua y Catedral San Juan Bautista de Penonomé, Coclé.



LUNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.

- En la Arquidiócesis de Panamá

Misa y responsorio con las cenizas de Mons. Uriah

Lugar: Catedral Basílica Santa María la Antigua

Hora: 10 am

Preside: Arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa Mendieta

Participación: solamente obispos, clero y familiares

Se hará ceremonia de entrega de las cenizas a sacerdotes de la Diócesis

de Penonomé que la trasladarán a la Catedral San Juan Bautista.

La misa será inculturada con elementos afropanameños.

- En la Diócesis de Penonomé

Misa y responsorio con las cenizas de Mons. Uriah

Lugar: Catedral San Juan Bautista de Penonomé

Hora: 5 pm

Participación de fieles según el aforo del templo y las medidas de bioseguridad.

MARTES 1 DE DICIEMBRE DE 2020.

- En la Diócesis de Penonomé

Capilla Ardiente de las cenizas de Monseñor Uriah

Lugar: Catedral San Juan Bautista de Penonomé

Misas: 10 am y 5 pm

Participación de fieles según el aforo del templo y las medidas de bioseguridad.

Entre las 10 am y 5 pm. los fieles podrán pasar ante las cenizas de monseñor Uriah, de manera fluida y rápida.

Las autoridades apoyarán para garantizar las medidas de bioseguridad