Inversión extranjera va a acelerarse en Panamá, según Chapman

El ministro panameño de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, asegura en una entrevista con EFE que el Gobierno desarrolla planes que incrementarán de forma "muy interesante" la inversión extranjera en Panamá, ávida de estos flujos para reducir el desempleo y elevar los ingresos fiscales.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, ha anunciado un ambicioso plan de infraestructura y aplica medidas económicas y de manejo del gasto que han restablecido la confianza en este dolarizado país centroamericano, sede del Canal interoceánico y de un nodo logístico regional que busca aumentar su relevancia.

"Yo estoy confiado en que, en la medida en que se empiecen a ver resultados tangibles de los planes que lleva adelante este Gobierno, eso se va a acelerar y vamos a ver un aumento muy interesante de la inversión en el país. Y añadido a eso, una reinversión de utilidades de empresas locales", afirma el ministro.

De hecho, subraya este economista, "ya Panamá está acelerando la atracción de esas inversiones directas y financieras", y pone como ejemplo la compra este año del ferrocarril del Canal por parte de una división independiente de la naviera danesa Maersk, o la venta de la operación en Panamá del gigante mexicano Cemex al dominicano Grupo Estrella.

APM Terminals (APMT) desembolsó 600 millones de dólares para hacerse con la operación del Panama Canal Railway Company (PCRC), mientras que el Grupo Estrella pagó 200 millones de dólares por la planta de Cemex.

"Y así hay varios casos en el presente año, con solo esos dos casos estamos hablando de montos acercándose a los 1.000 millones de dólares, que son importantes, cercano a más del 1 % del producto interno bruto (PIB)" nacional, señala el ministro.

Chapman recuerda que el flujo de divisas en Panamá se crea con "la exportación primordialmente de servicios, como son los que ofrece el Canal, el turismo, la logística, la banca, "y que están creciendo".

Según los datos estimados disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la inversión extranjera directa (IED) en Panamá llegó a los 2.832,6 millones de dólares en 2024, un 28,9 % más que el año previo, impulsada en buena parte por la reinversión de utilidades de empresas que ya están en el país.

El que la reinversión impulse la IED ha sido una característica de Panamá por años, incluso cuando durante una parte de la década del 2010 lideró el indicador en Centroamérica, lo que a juicio de varios analistas locales podría explicar su baja incidencia en la creación de nuevos empleos, ya que puede obedecer a una decisión contable.

Pero el ministro Chapman pide no "menospreciar" la reinversión como motor de la IED porque el que una empresa tome "la decisión estratégica de reinvertir sus beneficios o su utilidad en vez retirarlos en forma de dividendo, es un mensaje muy poderoso de confianza en el país y de deseos de crecer más".

"La metodología de cálculo internacional de inversión extranjera incluye la reinversión de utilidades (...) porque esa utilidad que se reinvierte permite crecer. Y son recursos que uno esperaría que se dediquen a inversiones estratégicas que típicamente generan empleo en la gran mayoría de los casos", agrega.

La tasa de desocupación en Panamá es del 9,5 % y la de informalidad es del 49,3 %, según las estadísticas oficiales a octubre de 2024, aunque analistas locales calculan que el paro ya supera los dos dígitos.

"Yo estoy empujando el carro de la empresa privada, buscando esa inversión extranjera en temas tan importantes como van a ser, y muy pronto, los proyectos de la autoridad del Canal de Panamá, el puerto, el gasoducto (...) y todo lo que vamos a impulsar en materia logística", ha sostenido el presidente Mulino.