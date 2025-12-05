Detectan 10 menores trabajando de fincas cafetaleras en Boquete

Panamá- Un total de 10 menores de edad fueron detectados realizando labores de cosecha consideradas de alto riesgo fincas cafetaleras, ubicadas en Boquete, provincia de Chiriquí, por inspectores del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Entre los menores figuran 7 niños y 3 niñas, cuyas edades oscilan entre las 7 a 17 años de edad.

Los menores fueron retirados del área y trasladados a los campamentos para su protección, por personal del equipo técnico de la Dirección Contra el Trabajo Infantil y Protección de la Persona Adolescente Trabajadora (Diretipat) y de la Dirección de Inspección.

"Las actividades propias de la zafra cafetalera se encuentran entre las peores formas de trabajo infantil, conforme al Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debido a los riesgos que representan para la salud, integridad y desarrollo de las personas menores de edad", destacó el Mitradel.