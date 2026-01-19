Acusan a Vamos de vulnerar autonomía de la UP

El diputado Raúl Pineda lanzó fuertes críticas contra la bancada de Vamos, a la que acusó de intentar vulnerar la autonomía de la Universidad de Panamá mediante un proyecto de ley que buscaba impedir la reelección de decanos y rectores de las universidades estatales.

Según Pineda, detrás de la iniciativa legislativa no había un verdadero interés académico, sino luchas internas entre profesores y un intento político de tomarse la Universidad de Panamá sin pasar por el debido proceso electoral. “Lo que pretendían era imponer de a dedo un candidato afín a su movimiento político”, aseguró.

El diputado recalcó que quienes se opusieron al proyecto advirtieron que la Asamblea Nacional no puede inmiscuirse en asuntos internos de las universidades, las cuales cuentan con una reglamentación especial y autonomía constitucional. “Los directores y rectores de las universidades públicas tienen su propia ley y sus propios mecanismos de elección”, subrayó.

Pineda también cuestionó lo que calificó como un doble discurso de los promotores del proyecto: “No podíamos quitarle el derecho a reelección a ningún rector cuando nosotros mismos buscamos reelegirnos. Entonces, ¿la reelección es mala para los rectores, pero buena para los diputados?”, reclamó.