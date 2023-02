Adames no quiere dedo en el PRD

El diputado Crispiano Adames, quien ha anunciado que competirá en la primaria presidencial del PRD, advirtió que la "dedocracia" no es parte del PRD, y que las bases del partido ahora mismo está pasiva, pero es "roncona, contundente" y "va a despertarse".

No es la primera vez que adames ha hecho advertencias sobre candidatos de a dedo e impuestos en el partido, desde que se comenzó a plantear que el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, aspira también a ser el abanderado del PRD.

"No debe haber nunca un dedo", sostuvo Adames. "La dedocracia no es del PRD consumado, posterior a lo que significó la invasión a Panamá. Es participación y la capacidad de que cada uno que desee y tenga el liderazgo social, tenga esa capacidad de aspirar, porque el que no aspira, expira".

Adames, quien presentará su candidatura el 4 de marzo en la sede del PRD, solicitó una contienda interna “sin amenazas” y destacó que la "base del PRD es fuerte, contundente, roncona, está pasiva, pero va a despertarse".

