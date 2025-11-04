Adelantan metodología y horarios para discusión del salario mínimo

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, adelantó los detalles sobre la metodología y los horarios que regirán las sesiones para discutir el nuevo salario mínimo. Las reuniones comenzarán el próximo 15 de noviembre, con una duración inicial de 6 horas por sesión. En caso de ser necesario, se podrían convocar sesiones extendidas para asegurar un análisis completo del tema.

Muñoz explicó que en la sesión inaugural de la Comisión Nacional de Salario Mínimo se establecerán el reglamento y otros aspectos fundamentales para guiar las discusiones.

Durante los primeros días, se escucharán las ponencias de los técnicos especializados en el tema, seguidas por la presentación de propuestas. También se dará espacio para que los trabajadores, que deberán inscribirse previamente, expresen sus opiniones.

La ministra aseguró que su objetivo es lograr un acuerdo antes del 31 de diciembre para emitir un nuevo decreto que regule el salario mínimo, el cual entrará en vigor en 2026.

Asimismo, la ministra reveló que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sido invitada a participar en las discusiones, junto con representantes de los ministerios de Comercio e Industrias (MICI), Economía y Finanzas (MEF) y Desarrollo Agropecuario (MIDA).

La Comisión Nacional de Salario Mínimo estará integrada por representantes del sector privado, los trabajadores y el Gobierno Nacional, con el fin de alcanzar un acuerdo justo que beneficie a todos los sectores.