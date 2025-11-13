Adiós al centavo: Viene ley de redondeo en Panamá

Estados Unidos acuñó el último centavo esta semana y, como Panamá depende de ese suministro, ya no vendrán más lechitas nuevas. No es que desaparecen de una vez, pero se van a poner escasos.

El gerente del Banco Nacional, Javier Carrizo, propondrá al MEF una ley de redondeo:

1 y 2 centavos bajan a 0;

3 y 4 suben a 5;

6 y 7 bajan a 5;

8 y 9 suben a 10.

La idea es aplicar esto a mediados del próximo año.

Carrizo aclaró que el centavo no pierde valor, solo que ya no habrá más en camino. Esto, según él, puede empujar a usar pagos digitales, donde no hay que redondear nada.

La decisión se tomó porque cada centavo cuesta 3.7 centavos producirlo. Por eso Estados Unidos apagó la máquina.